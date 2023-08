Otra vez la Selección Argentina estiró la definición de su partido al quinto set, pero al igual que martes frente a Corea no pudo cerrarlo a su favor y perdió 3-2 ante Japón (25-22, 25-18, 18-25, 20-25 y 15-11) por la lucha para ubicarse en el 9º puesto en el Mundial masculino U19 de vóley que se juega en San Juan. La derrota en el Estadio Aldo Cantoni lleva al seleccionado nacional a tener que jugar ahora por el 13º lugar y lo hará este jueves ante Serbia, desde las 15, pero en el estadio La Superiora de Rawson.

La albiceleste, con los sanjuaninos Mateo Gómez y Juan Sánchez, tuvo muchos errores que la condicionaron a lo largo de todo el partido. No se encontró en cancha y los engranajes no funcionaron. No obstante, se repuso de un 0-2 para igualarlo, pero en el tie break volvió a desnudar falencias y lo perdió.

El primer set se inició con un par de errores en ataque que llevó a la Selección Argentina a largar abajo en el marcador con diferencia de tres puntos. Que Japón sostuvo hasta que la albiceleste se acomodó, se paró bien en defensa y ataque, y fue acortando progresivamente distancia hasta ponerse 17-16. Fue cuando los nipones se volvieron a escapar y se lo adjudicaron 25-22.

La segunda manga se inició con Japón acertando en cada ataque y en cada contra, sumado a los errores argentinos. Ello llevó a que nuevamente los asiáticos se alejaran en el tanteador por 11-4. Ni las rotaciones de la selección le dieron el cambio en el juego que necesitaba. Díaz con sus ataques no logró contagiar al resto y corriendo desde atrás la preocupación no le dejó tener comodidad y el set se le escapó 25-18.

El tercer parcial largó con Argentina arriba 3-0. Otra cabeza, más tranquilo y con efectividad en ataque se puso 5-0. Mejoró el juego de contra y el equipo manejó la misma sintonía. Más suelto y con la convicción de los primeros partidos que la vieron superar a Costa Rica y Serbia en la etapa clasificatoria. Los atacantes impusieron su peso, el sanjuanino Mateo Gómez empezó a sumar y con un tanto del ex UVT, la albiceleste se quedó con el set por 25-18.

El cuarto largó parejo. Japón ya no fue el potente equipo que manejó a su gustó el partido, mucho tuvo que ver la remontada de Argentina que se sacó la presión y pasó a liderar por 11-8. Otra vez Gómez pegó en los momentos claves para no dejar crecer a Japón y lo encaminó a estirar la definición en tie break tras el 25-20 a su favor.

El último parcial tuvo falencias de ambos lados, pegando fuera del campo rival. Aunque fue Japón el que mejor se acomodó y el 15-11 lo vio ganador. Ahora Argentina se trasladará a La Superiora para jugar, este jueves, por el 13º al 16º puesto ante Serbia, a quien ya superó 3-0 en etapa de grupo.

Los cruces:

Semifinales

18:00 Estados Unidos vs Francia (Aldo Cantoni)

21:00 Irán vs Corea (Aldo Cantoni)

Pos 5-8

11:00 Bulgaria vs Egipto (Aldo Cantoni)

14:00 Bélgica vs Italia (Aldo Cantoni)

Pos 9-12

18:00 Brasil vs México (La Superiora)

21:00 Eslovenia vs Japón (La Superiora)

Pos 13-16

12:00 Puerto Rico vs Colombia (La Superiora)

15:00 Serbia vs Argentina (La Superiora)

