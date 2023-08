En las últimas horas trascendió una triste noticia para la comunidad artística de San Juan. Murió Noelia Ávila, una cineasta de 38 años que era muy apasionada por su arte y por todo lo que emprendía. La joven estaba internada producto de un aneurisma que había descompensado su salud.

Según familiares y amigos, la “chica origami” había tenido una leve mejoría después de pasar por el quirófano. Si bien su estado era bastante delicado, se sabía que Noelia iba a tener un largo camino de recuperación. Pero en la tarde de este jueves lamentable terminó perdiendo su vida, debido a que tenía muerte cerebral.

Noelia se había destacado en la provincia después de recibirse como diseñadora gráfica en la UNSJ. Además, era docente, realizadora audiovisual del ENERC y origamista por vocación. Incluso algunas de sus obras habían sido destacadas en otras partes del mundo, incluida la embajada japonesa.

“Descubrí el origami gracias a un libro que me regalaron en Navidad, a los 10 años. Fui aprendiendo de manera autodidacta. La primera grulla me llevó como una semana, porque no entendía bien los diagramas”, contó Noelia a DIARIO HUARPE en una vieja entrevista.