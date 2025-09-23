Cultura y Espectáculos > Nueva integrante
Nació Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: fotos y detalles
POR REDACCIÓN
El futbolista de la Selección argentina, Alexis Mac Allister, y su pareja Ailén Cova se convirtieron en padres de su primera hija, Alaia, y presentaron a la pequeña a través de una tierna sesión de fotos publicada en sus cuentas de Instagram. La bebé nació este lunes y acompañó la publicación con emotivas palabras dedicadas a su pareja.
En el mensaje, Alexis relató la experiencia del parto: “Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas. Párrafo aparte para vos, amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO”.
Las fotos compartidas muestran a la familia junto a su hija y la mascota de la casa, y rápidamente la publicación se llenó de mensajes de cariño de seguidores y amigos, incluyendo a Leandro Paredes, compañero de Alexis en la Selección argentina, quien felicitó a la pareja.
Con esta presentación, la familia comparte públicamente la llegada de Alaia y celebra los primeros momentos junto a la nueva integrante, mientras reciben el afecto de sus fanáticos y amigos.
