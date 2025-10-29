Nancy Pazos le respondió a su hijo tras el apoyo público a Santilli

Un posteo en redes sociales realizado por Nicanor Santilli Pazos desató un sinfín de especulaciones en el ámbito del espectáculo y la política. El mensaje, escrito tras el triunfo electoral de su padre, Diego Santilli, parecía tener como destinataria a su madre, la periodista Nancy Pazos.

El revuelo se generó porque Nicanor, quien también es piloto automovilístico, escribió en su dedicatoria a Santilli: “Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aún así no respondiste”. Estas palabras se relacionaron rápidamente con las previas declaraciones de la periodista, quien en el pasado no tuvo “piedad” con su ex pareja, llegando a decir que él era “mala influencia” para sus hijos, entre otras críticas.

El joven no solo hizo referencia a la resiliencia de su padre, sino que también expresó: “Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor”.

Ante la polémica que se generó durante el día, Nancy Pazos fue consultada y negó categóricamente que esas frases estuvieran dedicadas a ella.

La periodista explicó que el posteo “lo escribió el domingo a la noche cuando estaba en el búnker”. Describió a su hijo, Nicanor, como un “chico divino” que está “muy involucrado en los temas nuestros” y que la ha acompañado en su trabajo, ya que “Vino a mi programa de radio mil veces”.

Pazos, sin embargo, aprovechó para reiterar su preocupación respecto al contexto ideológico. En una entrevista en Los profesionales de siempre, comentó: “Lo que más me duele de la votación tiene que ver con los valores”. En este sentido, hizo referencia a que Santilli estuvo con Nicanor en el streaming del libertario Gordo Dam, a quien ella calificó como un señor que le parece “detestable”.

Para finalizar su descargo, la periodista enfatizó que su crítica se mantiene en el plano de las ideas y no en el personal: “Yo hablo en términos ideológicos, no personales”. Finalmente, destacó que Diego Santilli es un “excelente papá” y que los chicos fueron “muy amados y queridos, y vivieron una infancia hermosa”.