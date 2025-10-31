La diputada Nancy Picón llamó a la prudencia en medio de las versiones sobre una inminente reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Según explicó, aún no hay ningún proyecto formal presentado y lo más responsable es “esperar a que se conozca el texto oficial antes de emitir opiniones apresuradas”.

“Hasta el día de la fecha solo tenemos los dichos del Presidente sobre la presentación de una reforma laboral, pero no hay una iniciativa concreta ingresada”, señaló a DIARIO HUARPE. En ese sentido, aclaró que “se habla de jornadas de 12, 13 o incluso 15 horas, pero la realidad es que ni siquiera hay un anteproyecto presentado”.

La legisladora insistió en que lo más importante en este contexto es transmitir tranquilidad a la ciudadanía. “Debemos llevarle calma a los sanjuaninos y a todos los trabajadores. Cuando se presenten los proyectos, los vamos a estudiar con responsabilidad, siempre cuidando los derechos laborales y pensando en una Argentina con futuro”, enfatizó.

En relación con las versiones que indican que el proyecto podría ingresar al Congreso a mediados de diciembre, Picón explicó que “es probable que pueda hacerlo el 15 de diciembre”, aunque remarcó que “hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial”.

“La única certeza que tenemos es que el Presidente manifestó su intención de que la reforma se trate en sesiones extraordinarias”, precisó. Por eso, concluyó que “hablar de un proyecto que aún desconocemos sería poco responsable, porque no existe ningún documento presentado para su análisis”.

Con un tono mesurado, Picón reiteró que la discusión sobre la reforma laboral debe darse “con información concreta, con respeto institucional y poniendo siempre en el centro a los trabajadores argentinos”.