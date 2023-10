Nancy Picón, candidata electa de Juntos por el Cambio, estuvo en el Café de la Política, dónde hizo un breve análisis de los resultados de las elecciones presidenciales llevadas a cabo el pasado 22 de octubre de 2023 y habló además a quién votaría en el balotaje de noviembre que tiene como protagonistas a Sergio Massa y Javier Milei, los candidatos más votados para el cargo de presidente.

Cabe recordar que con el porcentaje de votos obtenidos, por primera vez, San Juan llevará a la Cámara Baja del Congreso de la Nación, un diputado de distintas fuerzas políticas. En este caso, los diputados electos en San Juan fueron: José Peluc, de La Libertad Avanza, Jorge Chica, de Unión Por la Patria y Nancy Picón, de Juntos por el Cambio.

¿Van a votar a Milei o a Massa?

No, no lo sé, la verdad es que es muy pronto para pensar a quién vamos a votar, yo quería que Patricia fuera quien condujera los destinos del país, creo que era la mejor opción que teníamos, tenía una estructura, un proyecto, y ahora no lo sé, la verdad es que no lo sé, no lo sé yo que estoy en política y que uno trabaja desde este lugar, creo que va a ser difícil para la sociedad también, pero no hay que tomar decisiones apresuradas, hay que analizar las cosas y trabajar desde ese lugar.

¿Y quién pensás vos que le conviene a San Juan? Es complicado, ¿no?

No, no hay forma de responder a quién le convenía, o sea, yo vuelvo a lo mismo, pensaba que lo que le convenía a San Juan era Patricia, pero porque además ya tenemos el gobernador elegido que va a ser nuestro gobernador, Marcelo Orrego, a partir del 10 de diciembre, entonces, bueno, desde ese lugar, quién le convenía era ella.

¿Qué se viene ahora?

Comenzaremos con la transición más cerrada, ya ultimando detalles. Marcelo terminará de estructurar sus equipos con las diputadas elegidas, con los diputados elegidos, con los senadores elegidos, y vamos a ir viendo qué pasa a nivel nacional, pero no tenemos que descuidar un segundo, lo que se viene a partir del 10 de diciembre. Hemos venido trabajando y hemos aprovechado, si se quiere, esta campaña para seguir recabando información, para escuchar de primera mano las necesidades a resolver rápidamente, y eso ha pasado cuando el gobernador electo o el vicegobernador nos han acompañado en los distintos departamentos y han escuchado de primera persona lo que necesitan los productores, lo que necesitan las pymes, lo que necesitan las economías regionales, y bueno, vamos a trabajar en eso.

¿Pensás que Uñac, que ayer dijo: "yo voy a trabajar con Orrego", ¿Pensás que esas palabras son sinceras?

De repente es elegido por los sanjuaninos, no creo que vote nada que a San Juan lo beneficie en contra, porque de repente lo pusieron los sanjuaninos en ese lugar, para defender los derechos de los sanjuaninos. Todos los candidatos y después electos diputados y senadores nacionales deben trabajar con el gobernador de turno, lo hizo Marcelo con Sergio Uñac en su momento, cuando tuvimos pandemia, cuando fue el terremoto, cuando fue el acuerdo San Juan, nosotros desde nuestro espacio y a través de Marcelo Orrego presentamos propuestas, acompañamos desde la Cámara, apoyamos los proyectos que ingresaban para dar gobernabilidad a las declaraciones de emergencia que el gobernador en ese momento necesitaba por esa situación especial. Así es que nobleza obliga, el senador electo debe hacer lo mismo por los sanjuaninos y por la democracia, por la democracia en sí le hace bien que pasadas las elecciones, todos los que estamos en cargo entendamos que no son cargos de partidos políticos, sino de los sanjuaninos y tenemos que trabajar para eso. Lo mismo con los libertarios, porque también va a trabajar por su provincia, imagino, así es que seremos todos parte de un nuevo San Juan y sin duda de una nueva Argentina, hay que ver para dónde toma. Lo que sí está claro es que la Argentina como está no puede seguir.

¿Qué se siente ser diputada y ocupar una banca como la de Orrego y Laciar?

Son dos personas que han trabajado mucho en proyectos y que dejan muy alta la vara. Para mí es un desafío muy lindo para tener de aquí en adelante. Y en lo laboral, digamos, respecto a nuestro espacio, no fue vista nuestra opción como una opción de cambio a nivel nacional, los argentinos no nos vieron como la opción y habrá que hacer un replanteo, ver qué es lo que hay que modificar y seguir para adelante. Evidentemente, Juntos por el Cambio, va a tener que haber una reestructuración, digamos, de acá a estos próximos cuatro años, Va a ver qué sacar otras figuras, tal vez, o que otras figuras se posicionen. Lo claro es que la gente en las PASO votó que quería un cambio, ¿no? Bueno, evidentemente no fue Patricia el cambio que ellos esperaban en San Juan. No fue Patricia la candidata que ganó, sí la candidata que llevamos después de las PASO y la que tratamos de instalar y trabajamos mucho para eso. Tratamos de explicar, incluso en este mismo lugar, Marcelo lo hizo, explicar la importancia de que tengamos los senadores y los diputados para el espacio, pero, a ver, pasadas las elecciones, lo cierto es que nosotros tenemos que analizar y ver la provincia, y estamos acostumbrados a trabajar desde la adversidad. Nos ha pasado con un Marcelo Orrego gobernando Santa Lucía, que tenía un presidente y un gobernador de otro espacio político, y era el único de la oposición.