No todo pasa por las sentadillas o el peso muerto a la hora de trabajar los glúteos. Una guía difundida por Todo Noticias propone cuatro ejercicios efectivos que permiten aumentar masa muscular, mejorar la fuerza y lograr mayor definición sin recurrir a los movimientos tradicionales, apostando a la variedad y la correcta activación muscular.

El primero es el hip thrust, considerado uno de los más eficaces para aislar el glúteo mayor. Se realiza apoyando la espalda en un banco y elevando la cadera con peso sobre la pelvis, lo que genera una fuerte activación y favorece el crecimiento muscular.

En segundo lugar aparece la patada de glúteo en polea, un ejercicio que permite trabajar de forma controlada tanto el glúteo mayor como el medio. Este movimiento mejora la conexión mente-músculo y contribuye a definir la zona al enfocarse en la contracción en cada repetición.

La tercera opción son las abducciones de cadera, ya sea en máquina o con bandas elásticas. Este ejercicio apunta al glúteo medio y menor, ayudando a dar forma lateral, mejorar la estabilidad y prevenir lesiones en la zona de la cadera.

Por último, el step up con peso se presenta como un movimiento funcional que activa glúteos, cuádriceps y core. Consiste en subir a un banco o escalón con una pierna y controlar el descenso, pudiendo sumar carga para intensificar el trabajo.

Los especialistas remarcan que incorporar estos ejercicios una o dos veces por semana, junto con una alimentación adecuada y descanso, puede marcar la diferencia en los resultados. La clave está en la constancia, la técnica correcta y el aumento progresivo de la carga para estimular el desarrollo muscular.

Además, destacan que variar la rutina no solo evita el estancamiento, sino que permite trabajar los músculos desde distintos ángulos, lo que resulta fundamental para lograr glúteos más firmes, fuertes y definidos sin depender exclusivamente de los ejercicios clásicos.