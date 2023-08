Nick Díaz llama a pelear a Logan o Jake Paul tras la derrota de su hermano

Nick Díaz, a sus 40 años, quiere vengar la derrota de su hermano ante Jake Paul el pasado fin de semana. El mencionado estuvo presente el sábado en el American Airlines Center en Dallas para apoyar a Nate, quien hizo su debut en el boxeo profesional en una caída por decisión unánime en 10 asaltos ante el youtuber. Después de la pelea, el expeleador de UFC tomó el micrófono para dejar en claro que quiere enfrentarse a alguno de los hermanos influencers, ya sea "el niño problema" o Logan.

Cabe recordar que Nick Díaz compitió profesionalmente por última vez en 2021 cuando sufrió una derrota por nocaut técnico en el tercer asalto ante Robbie Lawler en UFC 266 . La pelea fue su vuelta desde enero de 2015 y extendió una racha de cuatro batallas sin ganar para el nativo de Stockton. Sin embargo, cree estar listo para vengar la derrota de Nate en el cuadrilátero.

El mensaje de Nick Díaz

"Creo que Nate necesitaba un poco más de trabajo- Pero vayamos al grano, soy mucho mejor que estos dos muchachos que están ahí afuera. Me encantaría considerar la idea de mudarme con quien sea que tengan para mí. Entonces, si quieren hacer la Ronda 2 contra Jake, si Nate no va a hacerlo, lo aceptaré. Jake también tiene un hermano mayor, así que no te olvides del único e inigualable", dijo Nick tras la batalla del sábado.

Luego, el mayor de los Díaz aseguró: "Me gustaría echar un buen vistazo a lo que está pasando porque no sé lo que está pasando, pero me gusta mantener abiertas las opciones. Me gustaría entretener algo en un futuro cercano. Podríamos hablar de eso. Podría ser una posibilidad. De cualquier manera, sí, uno de esos dos, o tal vez algo más. ¿Quién sabe? Tengo mucho que hacer en este momento, pero podemos solucionarlo".

"Por supuesto me motiva, es por eso que trato de mantenerme alejado del juego de lucha en general, porque estoy completamente adentro. Es todo o nada. Nunca tengo un pie adentro, un pie afuera. Pero al venir aquí hoy, siento que tengo una pequeña oportunidad de abrir una pequeña ventana. Si eso es lo que es, que se sepa: sigo estando motivado como siempre, y soy un trabajador más duro y mejor luchador que cualquiera que esté aquí en este momento en este día y edad", sentenció Nick Díaz.