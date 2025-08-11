El viral momento que vivió la peleadora Angela Hill en el pesaje de UFC

La jornada de pesaje previa al enfrentamiento entre Angela Hill e Iasmin Lucindo, en UFC, tuvo un giro inesperado cuando la veterana luchadora estadounidense protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral. Hill, de 40 años, vivió un momento tan insólito como cómico al decidir quitarse los protectores del sujetador justo antes de subir a la báscula, en un intento por registrar su peso exacto sin ningún accesorio adicional.

La escena se tornó aún más curiosa cuando entregó los insertos al oficial encargado, quien se mostró visiblemente confundido y terminó dejando uno de los protectores en el podio. Sin embargo, el objeto terminó cayendo al suelo, provocando las risas de Angela Hill, que se llevó las manos al rostro sin poder ocultar su reacción. A pesar del momento, la luchadora mantuvo la compostura, recogió el protector y se lo colocó nuevamente mientras completaba el pesaje.

Un momento viral en UFC

La secuencia fue capturada por las cámaras y no tardó en recorrer las redes sociales. La actitud relajada y el sentido del humor de Angela Hill frente a lo ocurrido generaron una ola de comentarios positivos. “Lo manejó con toda la clase posible en esa situación”, escribió un usuario en X (antes Twitter). Otro destacó: “Sumó puntos conmigo en cuanto a personalidad”. Lejos de incomodarse, Hill compartió el video del incidente en Instagram junto con una frase cargada de humor: “Cómo perder 6lbs en dos segundos”.

No obstante, el buen ánimo que generó el episodio previo no alcanzó para cambiar el rumbo del combate. Hill fue derrotada por decisión unánime por la joven brasileña Iasmin Lucindo, de 23 años, quien dominó de forma consistente durante toda la pelea. Con este resultado, Hill acumula un récord de 18 triunfos y 15 derrotas, aunque su comportamiento durante el pesaje le valió el reconocimiento de muchos seguidores del deporte.

Al finalizar la contienda, Lucindo no dudó en elogiar a su oponente. “Antes de estar en la organización, yo ya seguía la carrera de Angela. La veía pelear y sabía todo lo que había construido”, aseguró la brasileña, quien también destacó la diferencia de generaciones entre ambas. Con respeto, señaló que Angela Hill representa un ejemplo a seguir para muchas luchadoras emergentes.