Nicki Minaj defiende a Trump y carga contra personas trans

En el marco del AmericaFest, la conferencia de Turning Point USA celebrada en Phoenix, Arizona, la rapera Nicki Minaj sorprendió al manifestar su apoyo a la ultraderecha de Estados Unidos. Acompañada por Erika Kirk, viuda del fundador de la organización Charlie Kirk —quien fue asesinado en septiembre pasado—, la artista se presentó para respaldar el movimiento Make America Great Again (MAGA).

Durante una conversación con Kirk, Minaj confesó su "máximo respeto y admiración" por Donald Trump, asegurando que él ofrece la esperanza de derrotar a los "malos" manteniendo la integridad intacta.

En su intervención, la cantante elogió tanto a Trump como al vicepresidente JD Vance, calificándolos como figuras con las que el público puede identificarse fácilmente. Sin embargo, vivió un momento incómodo cuando, en un desliz, llamó "asesino" a Vance, lo que la llevó a cambiar el tono y cubrirse la boca de inmediato mientras la anfitriona intentaba ayudarla a salir del paso.

En cuanto a temas de género, la artista fue tajante al declarar que quien nace como hombre debe ser un hombre, cuestionando la profundidad de la masculinidad biológica y afirmando que "los chicos serán chicos".

La postura de Minaj también alcanzó al gobernador de California, Gavin Newsom, a quien criticó previamente en su cuenta de X por sus políticas sobre menores trans. Este nuevo perfil político marca un giro sustancial frente a sus declaraciones de 2018, cuando denunció la política de "tolerancia cero" y la separación de familias migrantes en la frontera durante el primer mandato de Trump. Ante el contraste de sus opiniones, la voz de "Super Bass" defendió su derecho a la evolución ideológica afirmando que es válido cambiar de parecer.