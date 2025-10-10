El departamento Valle Fértil se convirtió en el epicentro de una forma creativa y directa de protesta ciudadana contra la clase política. Una vecina de la localidad de Usno, identificada como Nadia Ortiz, decidió que ya no perdería su tiempo escuchando promesas, que según su punto de vista, no se van a cumplir.

En la reja de su vivienda, Nadia colgó un cartel escrito a mano, de color naranja fuerte con letras azules, cuyo mensaje se volvió viral rápidamente en redes sociales y grupos de mensajería:

“NO atiendo a políticos mentirosos. NO pierdo el tiempo escuchando siempre las mismas promesas y se olvidan del pueblo”. Foto gentileza La Nota San Juan.

Lo que desató la indignación

El gesto de Nadia no fue una reacción aislada, sino la culminación de un hartazgo provocado por lo que entiende ella un "abandono y la falta de acciones concretas".

Según explicó Ortiz a Radio Sarmiento, la idea surgió después de que "un candidato de un partido X (se refería a Cristian Andino de Fuerza San Juan) visitara el departamento y se colocara un pasacalle mal ubicado en el boulevard de la ruta que pasa por su pueblo. Este pasacalle, atado desde una farola a un poste de luz, estaba a muy bajo nivel, quitaba la vista y podía provocar un accidente".

El cartel que culminó con el enojo de Nadia Ortiz. Foto gentileza La Nota San Juan.

La vecina sintió que este hecho simbolizaba la desidia generalizada. "Acá ya pasaron cosas con la energía y se reían, me decían que estaba en democracia y que me quedara callada".

Ortiz reconoció que el cartel fue colocado sabiendo que "andarían visitando los domicilios". El objetivo claro era adelantarse a cualquier timbre o golpe en su puerta para "que no molesten", porque los políticos "solamente vienen para campaña y siempre con las mismas mentiras prometiendo todo y después nos vemos más hasta las próximas elecciones".

Promesas incumplidas

Nadia Ortiz se mostró exhausta de escuchar a dirigentes que "solo se acuerdan de nosotros en tiempos de campaña". La vecina incluso mencionó específicamente al candidato Cristian Andino, criticándolo por haberse "cansado de mentirnos en la cara a los vallistos con el tema del agua".

Además, criticó la presencia del referente que "había estado por años en una repartición pública como Obras Sanitarias (OSSE), que había prometido un acueducto de años y venía a hablar mal de otros cuando ellos mismos no hicieron bien las cosas".

Las quejas de la comunidad de Usno, a solo 10 kilómetros de la villa cabecera, se centran en la carencia de obras fundamentales que fueron prometidas y olvidadas:

• Defensas del Río: les vienen prometiendo las defensas del río, el cual cada verano "amenaza con llevarse la mitad del pueblo".

• Infraestructura comunitaria: faltan la delegación municipal, el CDI y las salas velatorio.

• Servicios básicos: la localidad está "atrasada años sin una obra importante". Además, la comunicación, algo principal, es inexistente, ya que no cuentan con señal de teléfono.

• Obras a medio terminar: se colocaron semáforos, pero estos "todavía no funcionan, solo están los caños".

La frustración es palpable: "Estamos atrasados años sin una obra importante. Todo eso da mucha bronca". El cartel, más allá de un desahogo individual, se transformó en la voz colectiva de vecinos que exigen que la dirigencia política se enfoque en hechos concretos y abandone el ciclo de "promesas o promesas incumplidas".