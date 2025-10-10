El Servicio Penitenciario Provincial de San Juan (SPP) emitió un comunicado oficial para informar sobre un principio de incendio registrado durante la madrugada de este sábado 10 de octubre de 2025 en la Celda N° 38 del Pabellón N°5, ubicado en el Sector N°1 de la unidad penitenciaria.

El incidente fue detectado por personal de la Guardia Externa, quienes divisaron humo saliendo de una de las ventanas internas de la celda, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos.

Publicidad

El origen del fuego y el interno afectado

Tras la inspección y control de la situación, se constató que el origen del fuego se debió a una almohada colocada sobre un fuelle dentro de la Celda N° 38.

La celda es habitada por el interno Cristian Manuel Sarmiento Sosa, quien resultó ser la persona afectada directamente por el humo. Sarmiento Sosa presentaba dificultades respiratorias como consecuencia del incidente.

Publicidad

Ante esta emergencia, la persona privada de la libertad (PPL) fue trasladada de manera inmediata al área de enfermería del servicio penitenciario. Posteriormente, se gestionó su atención y la realización de estudios médicos en un Centro de Salud externo.

Afortunadamente, el interno regresó a la unidad penitenciaria en horas de la mañana, donde fue reportado fuera de peligro y actualmente se encuentra bajo observación médica en el área de Sanidad del penal.

Publicidad

Protocolos de seguridad y requisas

Para asegurar la integridad física de la totalidad de las Personas Privadas de la Libertad alojadas en el Pabellón N°5, la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial solicitó la presencia del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), así como la División Requisa y la División Sanidad.

La situación fue notificada a las autoridades competentes externas, incluyendo a la Policía de San Juan, la UFI Genérica y la División Bomberos, quienes realizaron las inspecciones correspondientes tanto en la celda como en el pabellón.

El informe del SPP, emitido a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, confirmó que la infraestructura del sector no sufrió daño por fuego y/o humo, quedando totalmente habilitada para su uso posterior al incidente.