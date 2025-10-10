En el marco de los operativos para combatir el delito automotor, personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 llevó adelante este jueves dos procedimientos en distintos puntos de la provincia, que derivaron en el secuestro de motocicletas con numeraciones adulteradas.

El primer operativo tuvo lugar en calles Benavides y Chacabuco, en el departamento Chimbas, donde los efectivos secuestraron una motocicleta marca Guerrero, modelo Trip 110 cc. Al ser verificada por personal pericial, se constató que los dígitos del motor y del cuadro se encontraban adulterados. El rodado fue retirado de circulación y puesto a disposición de la UFI Genérica.

Publicidad

En otro procedimiento, realizado en calles Cristóbal Colón y Kenny, departamento Rivadavia, efectivos de la misma sección junto a personal de Leyes Especiales efectuaron controles en talleres de motocicletas. Allí secuestraron una motocicleta marca Corven, modelo Energy 110 cc, cuyo motor presentaba la numeración devastada, una maniobra comúnmente utilizada para ocultar la identificación de vehículos producto de hechos ilícitos.

Ambos rodados fueron puestos a disposición de la UFI Genérica, mientras la policía continúa con las investigaciones correspondientes para determinar su origen.