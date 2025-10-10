La Municipalidad de Rivadavia inició este jueves la histórica obra de pavimentación en Villa Chacabuco, ubicada en la zona de Marquesado, dando respuesta a un pedido que los vecinos esperaron por más de 60 años.

El proyecto, financiado íntegramente con fondos municipales, forma parte del plan de gestión del intendente Sergio Miodowsky, orientado a mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los rivadavienses.

Publicidad

Los trabajos de pavimentación no solo optimizarán la circulación vehicular y peatonal, sino que también aportarán mayor seguridad vial, contribuirán a la puesta en valor del barrio y promoverán su desarrollo comunitario.

“Esta obra marca un antes y un después para Villa Chacabuco. Es la muestra de que con recursos propios se pueden concretar transformaciones reales para los vecinos”, señalaron desde el municipio.

Publicidad

Con este proyecto, la gestión de Miodowsky reafirma su compromiso de avanzar con obras estratégicas y sostenibles, priorizando aquellas que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos y fortalecen el crecimiento integral de Rivadavia.