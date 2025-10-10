La investigación por la muerte de Adriana Miriam Velázquez (52) y su hija Mariana Belén Bustos (25), encontradas calcinadas en su vivienda de Bahía Blanca, dio un paso crucial en las últimas horas: la Policía detuvo a un hombre acusado de haber participado en el crimen.

El operativo fue ordenado por el fiscal Jorge Viego, a cargo de la UFIJ N° 5 especializada en homicidios, quien dispuso el traslado del sospechoso a una dependencia policial. Según informaron fuentes judiciales, el detenido es primo de Adriana y tío segundo de Mariana, y será indagado en las próximas horas.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió cerca de la 1 de la madrugada del miércoles, en una casa ubicada en Santa Fe al 2300, barrio Thompson. Bomberos y policías acudieron tras un llamado por un incendio y encontraron los cuerpos de madre e hija en la misma cama y completamente calcinados.

Las pericias iniciales revelaron rastros de combustible en el lugar, lo que refuerza la hipótesis de un incendio intencional. Además, los investigadores detectaron mangueras cortadas y la tapa del tanque de la moto de Bustos faltante, lo que sugiere que el agresor habría utilizado esa nafta para iniciar el fuego y eliminar evidencias.

Vecinos del barrio aportaron testimonios claves: dijeron haber escuchado dos detonaciones, posiblemente disparos, y haber visto a un hombre escapar en moto minutos antes de que se desatara el incendio. Estos datos ya fueron incorporados al expediente.

La fiscalía trabaja sobre dos hipótesis principales. Una apunta a una relación afectiva reciente de Velázquez, que podría vincular el crimen con su entorno personal. La otra, a un ingreso violento de una o más personas, dado que la casa presentaba puertas forzadas pero sin signos de robo.

En paralelo, el equipo investigador analiza las cámaras de seguridad del barrio para reconstruir los movimientos previos al ataque, mientras se busca el celular de Velázquez, que no fue hallado en la vivienda y podría ofrecer información clave.

El estado de los cuerpos impidió una autopsia completa, por lo que los forenses realizan estudios complementarios para determinar si las víctimas fueron asesinadas antes del incendio y el mecanismo de muerte.

La detención del sospechoso marca un punto de inflexión en la causa. En las próximas horas, será indagado por homicidio agravado, mientras la fiscalía aguarda los resultados de los peritajes y el análisis de los dispositivos tecnológicos.

“Para mí fue un doble femicidio, no tengo ninguna duda”, declaró Leandro, hijo de Adriana y hermano de Mariana, en diálogo con La Brújula 24, mientras familiares y vecinos exigieron justicia por el brutal ataque.