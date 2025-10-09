San Juan volvió a estar de racha. En las últimas horas, dos apostadores sanjuaninos se convirtieron en millonarios tras ganar importantes premios en el Quini 6 y la Quiniela Max, dos de los juegos más populares del país.

Por un lado, la Caja de Acción Social de San Juan confirmó que en el sorteo N° 3311 del Quini 6, realizado el 8 de octubre de 2025, un jugador local acertó los cinco números del “Siempre Sale” y se llevó $8.681.551.

El boleto ganador fue vendido en la subagencia N° 658 del departamento Albardón, con los números 13 - 17 - 18 - 25 - 43. El afortunado tiene tiempo hasta el 23 de octubre de 2025 para cobrar el premio.

Pero la suerte no terminó ahí. Otro sanjuanino también festejó a lo grande: un apostador de Capital ganó $4.500.000 en la Quiniela Max Nocturna, con un ticket vendido en la agencia 023/000.

En total, más de $13 millones quedaron en manos de jugadores sanjuaninos en apenas unas horas, generando gran expectativa entre los apostadores locales.

Tanto el Quini 6 como la Quiniela Max son juegos oficiales administrados por la Lotería de Santa Fe y la Caja de Acción Social de San Juan, respectivamente, y en cada sorteo reparten millones de pesos entre quienes confían en la suerte.