Policiales > Robo en Santa Lucía

Santa Lucía: atraparon a un ladrón tras el robo de una bicicleta

Un hombre de 32 años fue detenido por personal policial luego de sustraer una bicicleta en la vía pública. El sospechoso intentó huir, pero fue alcanzado y aprehendido.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Mauricio Andrés Herrera cayó tras intentar robar una bicicleta. Foto gentileza. 

Personal de la Sección Comunal N° 1 de Santa Lucía detuvo a un individuo acusado de robar una bicicleta rodado 29 de color blanca en la zona.

Según el parte policial, un transeúnte alertó a los efectivos sobre la situación. El sospechoso, al notar la presencia policial, arrojó la bicicleta e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y reducido por los uniformados.

Además de la bicicleta, la Policía secuestró una mochila con otros elementos. Foto gentileza.

Durante la intervención, se secuestraron varios elementos: la bicicleta sustraída, un teléfono celular Samsung Galaxy A54, un chaleco refractario, una gorra, un gato mecánico y una mochila.

El detenido fue identificado como Mauricio Andrés Herrera , de 32 años, quien quedó alojado en la Comisaría 5ª, vinculado a la UFI de Flagrancia por los delitos de hurto simple y violación de domicilio.

