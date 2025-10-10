Personal de la Sección Comunal N° 1 de Santa Lucía detuvo a un individuo acusado de robar una bicicleta rodado 29 de color blanca en la zona.

Según el parte policial, un transeúnte alertó a los efectivos sobre la situación. El sospechoso, al notar la presencia policial, arrojó la bicicleta e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y reducido por los uniformados.

Además de la bicicleta, la Policía secuestró una mochila con otros elementos. Foto gentileza.

Durante la intervención, se secuestraron varios elementos: la bicicleta sustraída, un teléfono celular Samsung Galaxy A54, un chaleco refractario, una gorra, un gato mecánico y una mochila.

El detenido fue identificado como Mauricio Andrés Herrera , de 32 años, quien quedó alojado en la Comisaría 5ª, vinculado a la UFI de Flagrancia por los delitos de hurto simple y violación de domicilio.