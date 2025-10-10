La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, remarcó que las elecciones Legislativas de octubre no solo medirán la gestión de los intendentes, sino que también pondrán bajo la lupa el desempeño de la actual conducción del Partido Justicialista (PJ) de San Juan.

Rodríguez fue categórica en el Café de la Política al señalar que el resultado de las urnas llevará a la cúpula partidaria a un proceso de balance. "La conducción del PJ de alguna manera plebiscita su gestión también, como lo hacemos los intendentes", afirmó. No obstante, en un gesto que reconoció la complejidad del rol, valoró la "valentía de ponerse en ese lugar" por la tarea de "amalgamar un crisol de ideas y las disidencias existentes" que conviven dentro del justicialismo.

La intendenta chimbera profundizó en la necesidad de un análisis post-electoral sin excusas. Sostuvo que el 27 de octubre será la fecha clave para "hacer el análisis" y que en el resultado final, "de alguna manera todos somos responsables". En esta línea, la dirigente peronista instó a la autocrítica profunda dentro del partido: "Tenemos que hacer el mea culpa, ya que creo que no la hicimos en las elecciones pasadas y la derrota del 2023", apuntó, ligando directamente los próximos comicios con las fallas que llevaron al justicialismo a perder la gobernación.

Finalmente, Rodríguez se refirió a la interna partidaria. Si bien reconoció que los peronistas son "ruidosos" en sus debates internos, puso el énfasis en la búsqueda constante de acuerdos genuinos. "Lo mejor que nos puede pasar es seguir haciendo el diálogo permanente para tener la verdadera unidad", enfatizó. La intendenta aclaró que no desconoce la existencia de la unidad, pero reconoció el momento delicado que atraviesa el espacio: "Sí, es cierto que navegamos en aguas turbulentas", concluyó. Sus declaraciones instalan una presión adicional sobre el Consejo Provincial del PJ en la previa de una elección que será definitoria para reconfigurar el poder dentro del justicialismo sanjuanino.

