San Juan se prepara para vivir una tarde inspiradora. El próximo miércoles 19 de noviembre, el Centro de Convenciones será sede del FNS Forum 2025, una nueva edición del encuentro que, bajo el lema “Pensar, sentir y accionar”, busca conectar talento, creatividad y oportunidades en el marco de la Fiesta Nacional del Sol.

El evento contará con la presencia de Luciana Aymar, Sofía Contreras y Beltrán Briones, tres figuras que desde ámbitos distintos comparten una misma misión: motivar a transformar la realidad.

Luciana Aymar, ícono del deporte argentino y considerada una de las mejores jugadoras de hockey del mundo, compartirá su historia de esfuerzo, disciplina y pasión. “Nada grande se logra sin perseverancia, y cada caída puede ser el impulso hacia algo mejor”, suele afirmar la rosarina, que hoy inspira a nuevas generaciones más allá de las canchas.

Por su parte, Sofía Contreras, emprendedora tecnológica y autora del libro Pasa a la acción, abordará los desafíos del liderazgo joven y la innovación con propósito. “El cambio no llega esperando: llega cuando decidís hacerlo”, expresó en una de sus recientes charlas. Contreras es cofundadora de Chicas en Tecnología y fue reconocida por el Foro Económico Mundial y la Universidad de Georgetown como una de las voces emergentes del liderazgo femenino en Latinoamérica.

El tercer invitado, Beltrán Briones, empresario y creador de contenidos, aportará su visión sobre trabajo, inversión y desarrollo personal. Con un estilo cercano y optimista, invita a “pensar distinto y construir desde el presente el futuro que queremos vivir”.

La entrada será libre y gratuita, y en los próximos días se anunciará la apertura de inscripciones a través de las redes oficiales del FNS Forum 2025.