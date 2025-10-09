Mercado Pago, la billetera virtual del ecosistema Mercado Libre, continúa ampliando sus herramientas financieras para usuarios y comerciantes. A través de la aplicación, es posible realizar pagos con código QR, enviar y recibir transferencias, abonar con tarjetas vinculadas, utilizar la tarjeta prepaga de la plataforma o el dinero disponible en la cuenta. Además, la app permite realizar operaciones cotidianas como el pago de servicios o la carga de la tarjeta SUBE.

En el marco de su estrategia de expansión en el sector fintech, la compañía lanzó una nueva línea de financiamiento destinada a pequeños y medianos comercios, así como a emprendedores que buscan impulsar o consolidar su actividad económica. La propuesta se enmarca en el programa "Dinero Plus" y ofrece la posibilidad de acceder a créditos de hasta $10.000.000 con tasa del 0%, una iniciativa que busca facilitar la disponibilidad de capital de trabajo en contextos de restricción crediticia.

A quiénes está dirigido el programa

El objetivo principal del plan es brindar liquidez inmediata a quienes operan con la plataforma y necesitan invertir en su negocio. Los fondos pueden destinarse a distintos fines, como incrementar inventarios, renovar equipamiento, refaccionar espacios comerciales o financiar estrategias de crecimiento y marketing.

Este sistema de préstamos compite de forma directa con las líneas tradicionales ofrecidas por entidades bancarias y otras fintech que operan en el país. Su diferencial se encuentra en la agilidad del proceso de solicitud y en la acreditación inmediata del dinero, que puede ser utilizado directamente desde la aplicación o transferido a una cuenta bancaria sin costos adicionales.

De acuerdo con información de la empresa, los préstamos del programa "Dinero Plus" están disponibles para usuarios que cumplan determinados requisitos vinculados al nivel de actividad, reputación y comportamiento financiero dentro del ecosistema de Mercado Pago o Mercado Libre.

Requisitos

Para poder solicitar el financiamiento, el titular del comercio o emprendimiento debe cumplir con las siguientes condiciones:

Volumen de ventas: mantener un promedio mínimo de $50.000 en ventas mensuales durante dos meses consecutivos a través de Mercado Pago o Mercado Libre.

Historial crediticio: conservar un buen comportamiento de pago si el usuario ya accedió previamente a algún préstamo de la plataforma.

Reputación positiva: en el caso de los vendedores de Mercado Libre, se requiere contar con una calificación favorable dentro del sistema de reputación del sitio.

Cumplidas estas condiciones, la herramienta de crédito se habilita dentro de la aplicación y el monto disponible se define de forma personalizada, de acuerdo con el perfil y desempeño del negocio.

Monto y plazos

El financiamiento puede alcanzar hasta $10.000.000, con un esquema de devolución a 7, 14, 21 o 28 días. El préstamo se otorga a tasa 0%, lo que representa un beneficio diferencial respecto de las líneas tradicionales del sistema financiero.

Una vez acreditado el dinero en la cuenta de Mercado Pago, el comerciante puede utilizarlo de manera inmediata o transferirlo a su cuenta bancaria. Al completar el pago del crédito, si se mantiene el nivel de ventas o mejora el desempeño comercial, el usuario puede volver a solicitar el préstamo las veces que lo necesite, sin límite de reincidencias, según informó la compañía.

Este mecanismo busca generar un flujo de crédito continuo que acompañe el crecimiento de los negocios más activos dentro de la plataforma, fomentando el uso de los servicios financieros del ecosistema Mercado Libre.

Fuente: Iprofesional