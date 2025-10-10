La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, encabezada por la intendente Susana Laciar, llevó adelante el acto de entrega de certificados de los Cursos de Capacitación Laboral del primer semestre del año. El evento se realizó este jueves 9 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, donde se destacó el alcance del programa municipal de formación y empleo formal.

Durante la ceremonia, 383 vecinos recibieron sus certificados tras aprobar alguno de los 25 cursos dictados en seis sedes municipales, a través de la Dirección de Empleo y Desarrollo Productivo. Las capacitaciones gratuitas incluyeron oficios tradicionales, habilidades digitales y herramientas blandas, con el objetivo de mejorar el perfil laboral de los participantes y facilitar su inserción en el mercado de trabajo privado.

Publicidad

Entre las formaciones ofrecidas se encuentran: Cocinero, Repostería, Electricidad, Construcción en seco, Soldadura, Topografía, Programación en Python, Desarrollo Web, Marketing Digital, Diseño Gráfico Digital, entre otras.

Además, el municipio reconoció a las empresas que colaboran activamente con la Bolsa de Empleo de la Ciudad y los programas de entrenamiento laboral, fortaleciendo la alianza público-privada para generar empleo formal.

Publicidad

Las firmas distinguidas fueron: Casa 2000, Díaz Equipamiento, Mariana S.A., Autoservicio Myriam, Portho Gelatto, Cardón, Señor González, Trielec, Moto Lucero, La Porteña, Montilla Chocolates, Diflex, Diversa Mayorista, Windland, Grido Heladería, Calzados Alberto, Prolimp y Farmacia Familifarma.

Durante el acto, también se presentaron las emprendedoras que representarán a la Ciudad en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol:

Publicidad

Abril Aranda, creadora de una aplicación de descuentos.

Estrella Sánchez, dedicada a la fabricación de juguetes de madera.

Con estas acciones, la gestión de Susana Laciar reafirma su compromiso con el empleo formal, la formación profesional y el acompañamiento a los emprendedores locales, consolidando a la Ciudad de San Juan como un motor de desarrollo y oportunidades.