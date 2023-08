¿Nueva oportunidad por el título? Max Holloway quiere ir por todo tras noquear al "Korean Zombie"

Tras el UFC Singapur, Max Holloway volvió a mostrarse como un serio candidato para la pelea por el título. Si bien ya lo intentó en tres oportunidades contra Alexander Volkanovski, la realidad dice que podrían verse nuevamente de frente por al corona de campeón. Tras haber noqueado al "Korean Zombie", quien anunció su retiro luego de la caída, el hawaiano puede tener una gran chance a continuación.

"Necesitaba un final. Me tocaba uno. Qué mejor lugar para hacerlo que donde comencé mi racha de 12 victorias consecutivas antes de obtener el título, aquí en Singapur. Este fue mi primer KO en un final. Fue increíble. Había algo en el aire. La gente de Lahaina, Maui, me entregaron su poder en mi mano derecha. Me llaman 'Pillow Holloway'. Yo estaba como, 'Está bien, lo que sea'. Supongo que hoy teníamos piedras en la funda de la almohada. Estuvo bien", partió diciendo Holloway.

Luego, Max comentó: "Entre el segundo y el tercero, estaba sentado allí y diciendo: 'No voy a pasar por una pelea de cinco asaltos, voy a morir con mi espada', y eso es lo que hizo. Por eso a la gente le encanta 'El zombi coreano'. Es una leyenda en todos los sentidos del deporte. Sigo recordándoles a estos gatos. La gente sigue cayendo. La gente sigue olvidándose. Recién cumpliré 32 en diciembre. He estado con ustedes desde que era un bebé".

"Espero que no se estén cansando de mí, pero no iré a ninguna parte por mucho tiempo. Acostumbrarse a él. Dicen que tus mejores años son alrededor de los 30. Realmente no se obtiene la fuerza de un hombre adulto hasta los 30 años. Entonces me siento genial. Quiero recuperar el título. Quiero defenderlo un montón de veces, y después de hacerlo, tal vez incluso subir uno o dos pesos para conseguir más títulos. Veremos que pasa. Todo es posible", resaltó "Blessed".

Conclusión de Max Holloway

Para cerrar, Max Holloway acotó: "Quiero ser recordado como una leyenda. Por ejemplo, cómo se recuerda 'The Korean Zombie'. Un tipo que trascendió el deporte, que cambió el deporte y que hace historia. Un tipo al que la gente persigue cuando estoy lejos de este deporte. Estableciendo récords y objetivos. Solo quiero ser esperanza. Esperanza para la próxima generación, para las personas que se sienten inspiradas a hacer lo que quieran. No sólo en este deporte. Si quieres ser genial, quiero que los chicos digan: 'Este chico me inspiró a hacer algo genial'. Incluso si no es una pelea, es otra cosa. Sólo somos buenas personas si dejamos este mundo mejor que cuando estábamos aquí. Si pudiera cambiar la vida de las personas, eso sería lo número uno".