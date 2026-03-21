La Justicia Federal de Misiones resolvió elevar a juicio oral la causa contra nueve militares acusados de haber dejado parapléjico a un soldado durante un violento ritual de ascenso ocurrido en julio de 2022, en el Regimiento de Infantería de Monte 30 de la ciudad de Apóstoles.

El caso tiene como víctima a Michael Natanael Verón, quien sufrió una lesión medular traumática irreversible tras ser sometido a prácticas físicas abusivas, golpes y situaciones humillantes en el marco de lo que se conoce como “bautismo de ascenso”.

Según la investigación, los militares ejercieron abuso de autoridad y provocaron lesiones gravísimas, además de abandono de persona, en un episodio que ocurrió durante una celebración interna del Ejército. Por estos hechos, todos los imputados deberán responder ante un tribunal oral federal.

La decisión fue tomada por la Justicia Federal tras rechazar los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas y dar por concluida la etapa de instrucción, lo que habilita el inicio del juicio para determinar responsabilidades penales.

El caso generó fuerte conmoción, no solo por la gravedad de las lesiones sufridas por el soldado, sino también por el contexto en el que ocurrieron, vinculado a prácticas violentas dentro de estructuras militares que aún son investigadas.

“Espero que la Justicia haga lo que tenga que hacer”, expresó la víctima, quien aseguró que, según los médicos, no podrá volver a caminar, en un testimonio que refleja el impacto irreversible del hecho.

De esta manera, el expediente avanzará hacia el juicio oral, donde se buscará esclarecer lo ocurrido y definir las responsabilidades de los nueve militares involucrados.