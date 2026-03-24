Este martes 24 de marzo de 2026 se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Miles de ciudadanos se congregarán en la Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país para reafirmar un mensaje claro: Nunca Más.

El fútbol argentino se sumó a la conmemoración. La mayoría de los clubes de la Liga Profesional y del ascenso difundieron mensajes y producciones audiovisuales que recuerdan a hinchas desaparecidos y reafirmaron su postura en defensa de la memoria, la verdad y la justicia.

Entre los videos especiales, se destacaron los de Estudiantes de La Plata, San Lorenzo, Banfield, Newell’s y Platense. El Pincha presentó una animación sobre Ricardo Luis Dakuyaku Kaneshiro, socio desaparecido en 1977, cuyos hermanos jamás dejaron de asistir a la cancha. San Lorenzo difundió un video de más de 4 minutos con familiares de hinchas desaparecidos, que gritaron “¡presente!” desde la tribuna que los une para siempre.

Platense eligió una animación basada en hechos reales para recordar a sus socios desaparecidos, mientras Banfield mostró un sector especial de la tribuna que durante el último partido rindió homenaje a los hinchas desaparecidos. Newell’s recordó a Eduardo José Toniolli, socio detenido-desaparecido en 1977.

Otros clubes como River Plate, Boca Juniors, Independiente y Racing también expresaron su compromiso con la memoria. Independiente, además, abrió un canal para colaborar con la búsqueda de desaparecidos vinculados al club. Racing remarcó la importancia de mantener viva la memoria de socios y hinchas ausentes, recordando que la historia de un club está marcada por su gente.

A 50 años del golpe, el fútbol argentino se unió una vez más a la consigna nacional: Nunca Más.