La empresa Obras Sanitarias (OS) ha comunicado a los vecinos de Huaco la necesidad de interrumpir el servicio de agua potable durante la jornada de hoy, viernes 22 de agosto. La medida, que afecta a toda la localidad de Huaco, se implementa para llevar a cabo la reparación de una pérdida detectada en el acueducto principal de la zona.

El personal de servicios de OS ya se encuentra trabajando en la intervención necesaria, tras detectar la avería. Se estima que la normalización del suministro se producirá alrededor de las 16:00 horas de este mismo viernes.

Publicidad

Ante esta situación, Obras Sanitarias solicita a los usuarios extremar el cuidado de la reserva de sus tanques domiciliarios. Es fundamental priorizar el consumo de agua potable para actividades básicas como la bebida, higiene personal y alimentación. La entidad recuerda que los tanques domiciliarios están diseñados para afrontar eventos de estas características por más de 24 horas, siempre que se realice un uso racional y consciente del agua.