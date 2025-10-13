La Justicia de Flagrancia Intervino en la causa contra el acusado, identificado como Juan Olivares, tras ser sorprendido por la víctima cuando consumaba el Hurto Simple.

El orden y la calma de la tarde se interrumpieron en la Ciudad de San Juan cuando una acción de hurto en una obra de construcción desató una persecución en la que participaron directamente la víctima y un transeúnte, logrando la captura del delincuente antes de la intervención policial. El suceso se registró inicialmente en la intersección de calle Aberastain y General José María Paz, una zona de alto tránsito en Capital.

La Policía de San Juan procedió a la detención de un hombre que respondió al nombre de Juan Olivares, de 34 años, quien se encontró en el centro de una denuncia por la sustracción de una bicicleta. Los hechos se precipitaron cuando un joven de 22 años observó cómo Olivares se apoderó de la bicicleta que se encontraba en el predio de construcción. Ante la flagrante acción delictiva, el joven decidió no esperar la llegada de las fuerzas de seguridad y emprendió la persecución a pie del acusado, mientras este intentaba escapar con el bien sustraído.

La cacería se prolongó por varias cuadras. En un giro inesperado, un transeúnte que circulaba por la zona presenció la escena y el esfuerzo del damnificado por recuperar su propiedad. Este hombre, cuya identidad no trascendió, se detuvo y prestó colaboración al joven, ofreciéndole apoyo para continuar la persecución a bordo de su vehículo particular. El accionar conjunto y coordinado resultó efectivo.

La persecución finalizó en la intersección de calle Balaguer y Sarmiento. En ese punto, el joven y su circunstancial colaborador lograron dar alcance al acusado, lo interceptaron y lo retuvieron. Minutos después, alertados de la situación a través de las líneas de emergencia, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para tomar control de la situación y formalizar la detención del presunto ladrón, recuperando la bicicleta.

Una vez Olivares se encontró bajo custodia policial, el caso fue remitido inmediatamente a la órbita judicial correspondiente. La Fiscalía de Flagrancia asumió la investigación. El titular de la unidad, el doctor Tomás García, dispuso que se iniciara el procedimiento especial y expedito que contempla el sistema de Flagrancia para este tipo de delitos.

El acusado, Juan Olivares, de 34 años, quedó formalmente vinculado al legajo judicial por la comisión del delito de hurto simple, una carátula que aplica por la sustracción del objeto sin el uso de fuerza o violencia en las personas o las cosas.

Tras la recopilación de las declaraciones testimoniales del damnificado y del transeúnte colaborador, y la evidencia material, la bicicleta recuperada, la Justicia notificó al detenido de su situación legal. Olivares permaneció detenido en la comisaría jurisdiccional que actuó en la jurisdicción y fue puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal, el cual definió los pasos a seguir en la audiencia de formalización.