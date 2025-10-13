Madres y padres de alumnos de la Escuela Vergara, de Carpintería, Pocito, se encuentran preocupados por el avance de un brote del virus conocido popularmente como manos, pies y boca. La enfermedad ya habría afectado a numerosos niños en todo el establecimiento, desde el nivel inicial al primario.

La situación generó malestar en la comunidad educativa, especialmente ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades. Daniela Sánchez, madre de una alumna, relató en diálogo con DIARIO HUARPE que los casos se multiplican y que la preocupación de las familias es cada vez mayor.

“Es en toda la escuela. Mi hija está contagiada desde el jueves. Usted se pone a conversar con distintas madres y es en todos los cursos”, expresó Sánchez.

La mujer contó que su hija presenta fiebre alta y al igual que otros niños están “brotados enteros” con síntomas similares. Pese a que muchos padres se acercaron a la dirección para pedir información, aseguran no haber recibido respuestas claras ni medidas sanitarias visibles.

Según los testimonios, algunas familias incluso evalúan no enviar a sus hijos al establecimiento hasta que se tomen acciones concretas. “Nos gustaría tener alguna comunicación más clara, saber si van a desinfectar o si están al tanto de la situación. No queremos exigir, pero sí una respuesta coherente como para quedarnos más tranquilos”, planteó Sánchez.

El reclamo principal es que la escuela adopte medidas de limpieza profundas y promueva campañas de prevención, dado que el virus se transmite con facilidad y puede propagarse rápidamente entre los más pequeños.

Qué es el virus de mano, pie y boca

Se trata de una infección viral frecuente en la infancia, causada en la mayoría de los casos por el virus coxsackie. Se caracteriza por la aparición de ampollas o manchas rojas dolorosas en distintas zonas del cuerpo, principalmente en la boca, garganta, manos y pies.

Los síntomas suelen incluir fiebre, malestar general, dolor de garganta y, en algunos casos, inflamación de las amígdalas o úlceras orales (conocidas como herpangina). Aunque en la mayoría de los casos la enfermedad es leve y autolimitada, el alto grado de contagio obliga a extremar las medidas de higiene y aislamiento de los niños afectados.

Contagio y prevención

El virus se transmite fácilmente a través del contacto con manos sucias, saliva, mocos, heces o el líquido de las ampollas. Por ello, los especialistas recomiendan lavado frecuente de manos, desinfección de objetos de uso común y evitar que los niños con síntomas asistan a la escuela hasta su completa recuperación.

Mientras tanto, las familias de la Escuela Vergara aguardan una respuesta oficial y la implementación de medidas que detengan la propagación del virus. “Solo queremos que se cuide la salud de nuestros hijos y que la escuela actúe con responsabilidad”, concluyó Daniela Sánchez.