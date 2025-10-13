En el marco de la investigación por el doble femicidio ocurrido en Córdoba, las autoridades entrerrianas informaron el hallazgo de un cuerpo en la zona de Yerua, a aproximadamente 35 kilómetros al sudoeste de Concordia. Este descubrimiento se produjo durante la intensa búsqueda de Martín Sebastián Palacio, el remisero de 49 años que permanece desaparecido.

Palacio había sido contratado por Pablo Laurta, el principal sospechoso del asesinato de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, para realizar un viaje desde Concordia, Entre Ríos, hasta Córdoba. El vehículo del chofer, un Toyota Corolla blanco, fue encontrado prendido fuego en la ciudad de Córdoba, lo que generó preocupación sobre su paradero.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, junto con efectivos policiales se desplazaron hacia Yerua para supervisar las tareas tras el hallazgo del cuerpo. Las autoridades confirmaron además la recuperación de la billetera de Palacio en la habitación del hotel Berlín de Gualeguaychú, donde Laurta se alojó con su hijo luego de fugarse del lugar del crimen.

En el hotel, la Policía Científica realizó peritajes exhaustivos, incluyendo el levantamiento de huellas, análisis de rastros y dispositivos electrónicos, además del estudio de un cuaderno encontrado que podría aportar información relevante sobre la desaparición del remisero.

Simultáneamente, continúan los rastrillajes en distintos puntos de Entre Ríos, entre Concordia, Federal y San Salvador, con el apoyo de drones, perros especializados y personal capacitado, con el objetivo de encontrar nuevas pistas que esclarezcan el paradero de Martín Sebastián Palacio.