En una jornada cargada de simbolismo y emoción, la atleta argentina Candela Cerrone escribió una página dorada para el deporte nacional al consagrarse ganadora de la Stanley Marathon en las Islas Malvinas. Bajo condiciones climáticas extremas y en el marco del Día Internacional de la Mujer, la corredora de 48 años cruzó la meta tras 3 horas y 14 minutos de puro esfuerzo, pero lo que más impactó fue su mensaje final.

Al entrar en la recta definitiva de los 42 kilómetros en Puerto Argentino, Cerrone rompió el silencio con un grito que eriza la piel: “¡Por los caídos, por los veteranos, por todos los que estuvieron acá!”. La dedicatoria, grabada en un video que ya es furor en las redes sociales, fue su forma de homenajear a los héroes de 1982 en un suelo donde la soberanía se siente a flor de piel.

Correr contra la prohibición

La victoria de Cerrone tuvo un condimento extra de resistencia. Durante su preparación, la atleta fue notificada de una restrictiva regulación local: no podía utilizar ninguna insignia, bandera o símbolo argentino en su indumentaria de competición.

“Me despertó una desesperación que no me esperé. Dije: tengo que ganar de alguna forma, tengo que subir al podio y hacer que se escuche Argentina”, relató Candela en diálogo con Telenoche. Esa prohibición fue el combustible que la llevó a dejar atrás a las británicas Rebecca Gilbert y Chloe Tyler, quienes completaron el podio.

Un sueño cumplido a los 48 años

Cerrone, quien viajó acompañada por el deseo de representar al país, reconoció lo duro del desafío físico a su edad. “No soy joven, estoy más cerca de los 50 y es difícil correr fuerte, pero dejé todo y se cumplió ese sueño”, afirmó con la humildad de los grandes.

Desde Buenos Aires, su esposo Sebastián Lucero celebró el logro que rápidamente se transformó en una bandera de orgullo para miles de usuarios que destacaron la valentía de la runner. Candela no solo ganó una carrera de 42 kilómetros; ganó una batalla simbólica en el lugar donde el recuerdo de los excombatientes permanece más vivo que nunca.