La música de Phil Collins y Génesis sonará en el Teatro Municipal

Los amantes del rock de los años 80 y 90 tienen una cita imperdible en el corazón de la provincia. Este viernes 13 de marzo, a las 21:30 horas, el Cine Teatro Municipal de San Juan abrirá sus puertas para recibir a Collins Hits Experience, la banda tributo dedicada a reinterpretar la obra de Phil Collins, uno de los músicos más influyentes de la escena internacional de las últimas décadas.

La propuesta, que ya recorrió diferentes escenarios del país con gran convocatoria, promete transportar al público a través de un viaje musical cargado de nostalgia y emoción, con los himnos que marcaron a generaciones enteras.

Un recorrido por la obra del artista británico

Collins Hits Experience es un proyecto musical que reúne a destacados músicos argentinos con el objetivo de rendir homenaje a Phil Collins, figura central del rock progresivo y el pop rock. La banda aborda la extensa discografía del artista, abarcando tanto sus exitosos temas como solista —entre los que se encuentran clásicos como "In the Air Tonight", "Another Day in Paradise" o "Against All Odds"— como también las emblemáticas canciones que interpretó al frente de Génesis, la banda que lo consagró a nivel mundial.

La propuesta no se limita a una mera imitación, sino que busca recrear la esencia y la calidad musical del repertorio de Collins, respetando los arreglos originales y ofreciendo una interpretación fiel que ha sido valorada por el público en cada presentación.

Músicos de primer nivel sobre el escenario

La dirección musical y el bajo estarán a cargo de Mauricio Spátola, mientras que la voz principal será interpretada por Gabriel Agudo, quien asume el desafío de emular el estilo inconfundible del cantante británico. Completando la formación, un ensamble de músicos de primer nivel acompañará la puesta, garantizando una experiencia sonora de alta calidad.

El espectáculo está diseñado para satisfacer tanto a los seguidores más acérrimos de Phil Collins como a aquellos que deseen redescubrir melodías que forman parte de la banda sonora de varias generaciones. La emoción, la nostalgia y la potencia musical serán los ejes de una noche que promete ser inolvidable.

Gira argentina y salas llenas

La banda se encuentra actualmente desarrollando su segunda gira por el país, luego de un exitoso 2025 en el que lograron llenar salas en Mendoza y San Luis. Tras su paso por San Juan, la agrupación continuará su recorrido con una presentación programada para el sábado 14 de marzo en el teatro Quintanilla de la provincia de Mendoza.

El crecimiento de la convocatoria en cada presentación refleja el interés del público argentino por revivir los clásicos de Phil Collins, cuya música continúa vigente y sigue conquistando nuevas audiencias.

Entradas y producción

Las entradas para el show ya se encuentran a la venta a través del sistema entradaweb.com.ar, con un valor general de $20.000. Quienes prefieran adquirirlas de manera presencial podrán hacerlo en la boletería del Teatro Municipal de San Juan, ubicado en Bartolomé Mitre 41, hasta dos horas antes del inicio del espectáculo.

La producción general del evento está a cargo de El Buey Producciones, que apuesta una vez más por traer a la provincia propuestas musicales de calidad que conecten con los gustos del público local.

La cita es este viernes 13 de marzo a las 21:30 horas en la Sala Principal del Cine Teatro Municipal, para disfrutar de una velada única donde los grandes éxitos de Phil Collins serán los protagonistas. Una oportunidad imperdible para los melómanos y amantes del buen rock.