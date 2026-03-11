La Justicia federal otorgó el beneficio de arresto domiciliario a Juan Ignacio Veltri, el hombre acusado de estafar a Aerolíneas Argentinas por una suma cercana a los 500 mil dólares mediante una maniobra fraudulenta vinculada al programa de millas de la compañía. La medida fue dispuesta mientras avanza la investigación judicial por el presunto fraude.

Veltri había sido detenido días atrás en el partido bonaerense de Tres de Febrero durante un operativo del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. Los investigadores lo señalan como el principal responsable de una maniobra que habría generado un perjuicio económico millonario para la aerolínea estatal.

Según la acusación, el sospechoso habría alterado parámetros del sistema del programa “Aerolíneas Plus” para obtener una enorme cantidad de millas a un valor muy inferior al real. De acuerdo con la hipótesis fiscal, llegó a adquirir más de 16,5 millones de millas y utilizarlas para viajes cuyo valor total rondaría los 493.800 dólares.

La investigación sostiene que el acusado pagó apenas unos 205.680 pesos por operaciones que en realidad representaban viajes de alto costo. A partir de esa maniobra habría podido acceder a pasajes y beneficios del programa de fidelidad a precios irrisorios, generando un importante perjuicio económico para la empresa aérea.

El caso también derivó en la apertura de otras líneas investigativas, ya que la Justicia analiza si hubo más personas involucradas en el esquema fraudulento. Mientras tanto, el acusado seguirá el proceso desde su domicilio bajo supervisión judicial, mientras se recopilan pruebas para determinar su responsabilidad en la presunta estafa.