Tiroteo en una pool party: la Policía allanó una quinta y mató a un delincuente que los enfrentó a tiros

Lo que parecía una tarde de fiesta en una quinta de la zona sur del conurbano bonaerense terminó convertido en un escenario de terror. Un procedimiento policial realizado este lunes en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, desembocó en un violento enfrentamiento armado entre efectivos de la Policía Bonaerense y una banda dedicada al robo de autos, con saldo de un delincuente muerto y dos sospechosos detenidos.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se enmarcó en una investigación que venía desarrollándose desde mayo del año pasado, cuando un grupo de delincuentes protagonizó un tiroteo con agentes tras robar un Toyota Yaris. Aquel episodio dejó a un sospechoso detenido y permitió el secuestro de un teléfono celular que resultó clave para destapar el entramado delictivo.

Una organización dedicada al robo y adulteración de autos

El análisis del dispositivo móvil incautado en aquel primer operativo reveló la existencia de una estructura criminal organizada con distintos roles y jerarquías. Los investigadores de la DDI de Lomas de Zamora lograron determinar que la banda operaba de manera sistemática en el robo y adulteración de vehículos, que luego eran comercializados ilegalmente o utilizados para cometer entraderas.

El reporte policial detalló con precisión la división de tareas dentro de la organización: contaban con "encargados de la sustracción violenta de los rodados, proveedores de armas/documentación, sujetos dedicados a la adulteración de los vehículos, choferes y responsables de la administración de los fondos producto del ilícito". Además, se estableció que el líder de la banda se encontraba detenido en una cárcel bonaerense, desde donde continuaba operando.

A lo largo de la investigación, se logró acreditar la participación del grupo en al menos 15 hechos delictivos, lo que motivó a la Justicia a dictar 33 órdenes de allanamiento contra los presuntos integrantes de la organización.

El operativo en la quinta de 9 de Abril

En el marco de esos procedimientos, los detectives obtuvieron información de inteligencia que indicaba la presencia de dos de los sospechosos más buscados en una quinta ubicada en la localidad de 9 de Abril. El dato era de suma urgencia, ya que en el lugar se estaba desarrollando una pool party con numerosos asistentes, lo que obligó a activar un operativo de inmediato.

Efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) fueron los encargados de irrumpir en el predio. El procedimiento, que quedó registrado en imágenes captadas por los propios agentes, muestra el momento en que los policías ingresan a la vivienda y son recibidos por un delincuente armado que se encontraba en la planta alta del inmueble.

Enfrentamiento y muerte de un sospechoso

Según reconstruyeron las fuentes consultadas, el sospechoso apareció en el piso superior apuntando con un arma de fuego hacia los efectivos. Ante la amenaza inminente, los policías dispararon y el delincuente resultó herido en la cabeza y el pecho. En un intento desesperado por huir, el hombre saltó al vacío desde una ventana y cayó en el patio de un terreno lindero, donde finalmente murió.

Las imágenes del operativo también permiten observar a otro individuo que logró escapar saltando desde una ventana hacia el patio contiguo apenas se produjo el ingreso de la policía. Este sujeto, junto con otra persona, fueron detenidos en las inmediaciones y puestos a disposición de la Justicia.

El fallecido fue identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años. De acuerdo con la información policial, el joven contaba con antecedentes penales, poseía una orden de captura vigente y el arma que portaba en el momento del enfrentamiento también había sido denunciada como robada.

Identificación de los asistentes y nuevas detenciones

En el interior de la quinta se encontraban numerosas personas que participaban de la fiesta. Todos los asistentes fueron identificados por los efectivos, mientras que dos de ellos resultaron detenidos y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría Lomas de Zamora.

El fiscal a cargo de la causa, Andrés Devoto, solicitó la intervención de Gendarmería Nacional para realizar las pericias correspondientes en el lugar del hecho, con el objetivo de recolectar pruebas balísticas y evidencias que permitan avanzar en la investigación.

Este martes, en continuidad con los procedimientos ordenados por la Justicia, se llevaron a cabo nuevos allanamientos que culminaron con la detención de otros ocho sospechosos vinculados a la banda, en un operativo que busca desarticular por completo la organización criminal dedicada al robo de autos en la zona sur del conurbano.