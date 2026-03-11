La Liga Sanjuanina de Fútbol no da respiro y la tarde de este miércoles promete emociones fuertes. Unión de Villa Krause, que viene con el envión de los buenos resultados, se trasladará hasta el departamento de 9 de Julio para enfrentar al León desde las 17:00. Bajo el arbitraje de Marcelo Cruz, el Azul sabe que un triunfo lo dejará como único soberano del certamen.

En simultáneo, otro duelo que acapara las miradas es el que protagonizarán Juventud Zondina y Sportivo Peñarol. En el departamento del oeste, el conjunto de Zonda buscará hacerse fuerte con el silbato de Rubén Riveros para no perderle pisada al lote de arriba.

La actividad comenzó este martes con un vibrante empate 2-2 entre Colón Junior y Sportivo Desamparados. Para el Merengue anotaron Gerónimo Ferreyra y Fabián Carrizo, mientras que para el Puyutano lo hicieron Cristian Ramírez y Agustín Aguilar.

Por otro lado, la jornada dejó goleadas contundentes y resultados que mueven la tabla: Marquesado venció 5-0 a Carpintería, Atenas 4 - Rivadavia 1, Trinidad derrotó 4-0 a Sarmiento 1 y López Peláez 2 a 1 a Minero 1. Finalmente, hubo empate en 0 entre Alianza y San Lorenzo.

PRIMEROS PUESTOS TABLA DE POSICIONES

1.Unión 12

2.Atenas 12

3.Colón Junior 11

4.Sp. Desamparados 11

5. Marquesado 10

6. López Peláez 10