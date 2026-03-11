El consulado en Miami promocionó el show privado de Fátima Flórez, ex novia de Milei

El consulado argentino en Miami se encuentra en el centro de una nueva polémica luego de que utilizara canales oficiales para promocionar un show de Fátima Flórez, la actriz y ex pareja del presidente Javier Milei. El hecho, que trascendió en las últimas horas, encendió las alarmas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y reavivó las tensiones en torno a la utilización de recursos diplomáticos para fines que exceden las funciones institucionales.

Según pudo reconstruirse, el correo electrónico fue enviado desde la cuenta oficial [email protected] con el asunto "FÁTIMA UNIVERSAL (este sábado)". La comunicación llegó a todos los contactos que habitualmente reciben difusión de actividades culturales organizadas por la representación diplomática argentina en Estados Unidos, como charlas, exposiciones e iniciativas destinadas a promover la cultura nacional en el exterior.

"¿Es el consulado de Miami o Ticketek?"

La información fue revelada por la periodista Victoria Masi en su cuenta de la red social X, donde además señaló que en el enlace para la compra de entradas se ofrecía la posibilidad de acceder a un "meet & greet" con la artista. La publicación generó inmediatas reacciones en el ámbito diplomático.

"¿Es el consulado de Miami o Ticketek?", ironizó un diplomático de carrera en diálogo con el medio LPO, en referencia a la conocida plataforma de venta de entradas para espectáculos. La frase resume el malestar de sectores de la Cancillería que consideran que la oficina consular abandonó sus tareas específicas para dedicarse a la promoción de un show privado.

El episodio pone nuevamente en discusión los límites entre la agenda institucional del servicio exterior y los intereses personales o vinculados a figuras cercanas al poder político.

Antecedentes: la foto que enfureció a Karina Milei

No es la primera vez que la figura de Fátima Flórez genera controversia en el ámbito de la diplomacia argentina. En agosto del año pasado, un episodio similar había provocado la furia de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario.

En aquella oportunidad, el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, se había fotografiado junto a la actriz en la sede diplomática de Madrid. La imagen, que mostraba a Flórez posando con las banderas argentina y española de fondo, fue interpretada como una utilización de la institucionalidad para publicitar su obra de teatro de revista.

"No podés poner una foto con las dos banderas como si fuera una ceremonia oficial y Fátima publicitando su obra de teatro de revista. Increíble", remarcó un diplomático en ese momento, reflejando la incomodidad que generó la situación en la carrera diplomática.

La reacción de Karina Milei no se hizo esperar. La secretaria General llamó personalmente al embajador para expresarle su enojo, lo que derivó en la modificación del posteo original: si bien no fue eliminado, se reemplazó por otro con menos imágenes y un tono más sobrio.

Un antecedente más: el show en Las Vegas

La relación entre el círculo presidencial y los espectáculos de Fátima Flórez también tuvo otros capítulos. En septiembre del año pasado, en medio de una crisis cambiaria y el escándalo por las coimas que sacudió al gobierno, Karina Milei obligó a su hermano a cancelar su asistencia al show que la actriz presentaba en Las Vegas.

El presidente tenía programado asistir a la función en el Hotel Sahara, un emblemático casino ubicado al norte del Monorriel de Las Vegas, donde en el pasado se presentaron figuras de la talla de Elvis Presley, Frank Sinatra y "Weird Al" Yankovic. Sin embargo, la hermana del mandatario consideró que no era oportuno que el jefe de Estado se mostrara en un evento de esas características en medio de la tormenta política y económica que atravesaba el gobierno.

El rol del consulado en la polémica actual

El reciente episodio en Miami vuelve a colocar a la Cancillería en el ojo de la tormenta. El correo enviado desde la cuenta oficial del consulado para promocionar el show de Flórez implica, al menos en los hechos, un aval institucional por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que depende directamente del Poder Ejecutivo.

La utilización de una casilla de correo oficial perteneciente al área cultural del consulado para difundir un espectáculo privado plantea interrogantes sobre los criterios que se utilizan para definir qué actividades merecen ser promocionadas a través de los canales diplomáticos.

Mientras tanto, en el ámbito de la carrera diplomática crece el malestar por lo que consideran una nueva intromisión de intereses particulares en la agenda institucional. La ironía de los funcionarios de carrera contrasta con el silencio oficial que hasta el momento mantiene la Cancillería sobre el episodio.

El caso expone una vez más las tensiones existentes entre la diplomacia profesional y las decisiones que responden a vínculos personales o afectivos cercanos al poder, en un contexto donde los límites entre lo institucional y lo privado parecen tornarse cada vez más difusos.