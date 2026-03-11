El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por tormentas que abarca a once provincias argentinas, donde se esperan fenómenos de variada intensidad durante las próximas horas. Las advertencias alcanzan a sectores de Chaco, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Según el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y, en algunos casos, caída de granizo. Este tipo de fenómenos puede generar complicaciones momentáneas en la vida cotidiana, como anegamientos temporarios o interrupciones de actividades.

En las zonas bajo alerta amarilla se prevén acumulados de precipitación de entre 20 y 70 milímetros, aunque en algunos sectores los valores podrían ser superiores de forma puntual. Además, las ráfagas de viento podrían superar los 60 km/h durante el desarrollo de las tormentas más intensas.

El SMN explicó que el nivel amarillo indica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades. Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar circular durante tormentas fuertes y tomar precauciones frente a posibles ráfagas y descargas eléctricas.

Las autoridades también aconsejan asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad del temporal y prestar especial atención a las actualizaciones del pronóstico en cada región afectada.