La Municipalidad de Pocito, mediante su Oficina de Empleo y Formación, anunció la apertura de inscripciones para dos nuevas capacitaciones clave que buscan brindar herramientas teóricas y prácticas a los vecinos del departamento: Cuidados de Pacientes Oncológicos y Manipulación de Alimentos.

Cuidado especializado de la mano de expertos

El curso de Cuidados de Pacientes Oncológicos contará con el prestigio del Sanatorio Argentino. Esta formación está pensada tanto para profesionales de la salud y estudiantes como para familiares de pacientes y público general que desee profundizar en esta temática sensible.

La capacitación se desarrollará en Villa Aberastain, tendrá una duración de dos meses (divididos en 4 módulos) y, debido a la modalidad, los cupos serán estrictamente limitados.

Seguridad alimentaria en todo el departamento

Por otro lado, el curso de Manipulación de Alimentos será dictado por especialistas del Instituto de Tecnología Industrial (INTI). A diferencia del anterior, esta formación tendrá una duración de solo dos días y se llevará a cabo de forma itinerante en distintas zonas de Pocito, facilitando el acceso a los vecinos de los sectores más alejados.

¿Dónde inscribirse?

Los interesados en participar de cualquiera de las dos propuestas deben acercarse personalmente de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 13:00, a los siguientes puntos: Anexo Municipal (Ex Hospital de Pocito): Oficina de Empleo y Formación y Delegación Municipal de Zona Norte: Ubicada en calle Picasso y Cuesta del Viento, en el Barrio Salvador Norte.

Desde la comuna destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de un plan integral para fortalecer la formación laboral y el acompañamiento sanitario en el departamento.