Este lunes, diversos movimientos sociales y organizaciones de izquierda desarrollaron un "piquetazo nacional" en todo el país, como parte de una serie de protestas en reclamo de alimentos para comedores y merenderos comunitarios.

Bajo la consigna "El hambre es el límite", la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y otros grupos demandaron respuestas urgentes ante la creciente crisis alimentaria y económica.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En San Juan, la Plaza Laprida se convirtió en el punto de encuentro para esta movilización, donde alrededor de 80 personas, representantes de agrupaciones como el Polo Obrero, el MTL, la CTA, Barrios de Pie, entre otras, marcharon por avenida Libertador hasta el Centro Cívico, donde se esperaba la participación de unas 800 personas en total.

Sonia Santana, referente del Frente de Organizaciones en Lucha, explicó los motivos de la protesta. Santana destacó la falta de apoyo gubernamental en la provisión de alimentos para los comedores y merenderos, los recortes salariales y las bajas laborales que afectan a numerosas familias. Además, mencionó la preocupación por la situación de los jubilados y las obras públicas.

"La idea de la movilización es reclamar a los ministerios por la falta de alimento. Porque hace meses que no están solventando a los comedores, por las bajas laborales y recortes salariales, y por no sentirse ideológicamente representados por el presidente Javier Milei. También reclamamos por los jubilados que no les quieren reconocer los años de aporte, por las bajas en las obras públicas."

La concentración en Plaza Laprida marcó el inicio de la movilización, que luego se dirigió hacia el Centro Cívico en busca de visibilizar las demandas y presionar por soluciones concretas. Ademásse planteó la posibilidad de realizar nuevas marchas durante la semana o la siguiente, si las circunstancias lo requieren.