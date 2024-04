El comienzo de clases en San Juan, para este 2024 fue distinto para algunos establecimientos. Es que en algunos de ellos, hasta el año pasado se iniciaba al poco tiempo, el programa nacional de Orquestas y Coros, que contenía a unos 400 chicos en toda la provincia a través de la música, el canto y la práctica de tocar algún instrumento. Sin embargo, el comienzo durante el actual ciclo lectivo se vio estancado por faltas de fondos de Nación, según comentó a DIARIO HUARPE, el docente de trompeta del Colegio Provincial de Rivadavia, Adrián Rosales. Ante esta problemática, la respuesta del Ministerio de Educación fue de que van a esperar definiciones por parte del Gobierno Nacional sobre si finalmente mandarán la financiación, para que continúe o no el programa.

El programa inició en el año 2008 con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero dejó de funcionar durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-19) y los dos primeros años de Alberto Fernández por la pandemia. Recién se retomó la actividad la provincia en el 2022 y 2023, según expresó Rosales. Y el comienzo del 2024 es una incógnita.

En San Juan funcionaban los coros en la escuela Capitán de Fragata Carlos Moyano de Pocito y la escuela secundaria Ingeniero Mosconi de Rivadavia. Los ensambles, que son grupos de personas que con su voz e instrumentos musicales interpretan obras musicales, funcionaban en los establecimientos educativos Arturo Capdevilla y Diego de Salinas de Chimbas. Y las orquestas estaban en las escuelas Juan Enrique Pestalozzi, también de Chimbas y Colegio Provincial de Rivadavia, del departamento homónimo. El ciclo 2023, lo cerraron con un concierto de primer nivel de música pop y rock en el Auditorio Juan Victoria. Participaron unos 300 chicos y 30 profesores. A comparación de años anteriores, la realidad es muy diferente y aparentemente las prácticas no van a empezar.

“Estamos viviendo una situación similar al gobierno de Macri, con el ajuste. El año pasado, compraron instrumentos de muy buena calidad y ahora todos están guardados en los armarios de las escuelas sin usarse”, dijo Rosales.

“Desde que comenzó, el programa estaba apuntado a la reinserción escolar, es decir, a través de la música, que el niño o el adolescente vuelva a la escuela. Pues el único requisito para participar del grupo de clase era estar escolarizado, no importaba si venías de una escuela de gestión privada”, señaló el docente. Y lamentó la situación actual, no solamente por los chicos que ya no tendrían esos lugares de contención, sino además por los docentes que se quedan sin una fuente de ingreso extra o la única fuente de ingreso.

Con respecto a esta situación, fuentes del Ministerio de Educación indicaron que la cartera no tomará medidas hasta no saber qué decisión va a tomar el Consejo Federal de Educación con respecto al envío de fondos. Una vez conocido esto, el área analizará si se continúa el programa con fondos provinciales. Según expresó Rosales, hay profesores del programa que estuvieron manteniendo charlas con las autoridades del Ministerio.