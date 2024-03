El pasado jueves 29 de febrero de 2024 I-Sat dejó de transmitir. Un canal en el que el cine independiente formó generaciones que pasaba películas de todo el mundo y los géneros, siempre subtituladas,e formaron parte de una generación que consumía con lentitud las cosas. Donde el On-demand ni siquiera era un sueño.

Esa misma semana apareció “Suspensión” el nuevo álbum de Martín Krywo. Una pieza artística que tranquilamente podría haber estado en alguna película de las que pasaban en I-Sat.

En conversación con DIARIO HUARPE, Krywo comentó que “este álbum es el resultado de dos años de trabajo con gente que quiero y admiro un montón". Entre ellos se encuentran los músicos Fabricio Pérez, Alejandro Francavilla, Fabricio Montilla, Solo Juan y Paula Dupont.

“Suspensión se llama porque es como esa serie de cosas que te suspenden, justamente fue un proceso suspendido en el tiempo y pasaron muchas cosas y hasta me cambió la voz desde el primer tema que grabé hasta el último tema que grabé. Entonces yo siempre uso la analogía natural que tengo que es la de los panes que leudan. El disco fue eso, fue un pan que leudó, leudó, leudó, leudó y que salió en un momento, entonces suspensión tiene que ver con todo eso, tiene que ver con el proceso, tiene que ver con atravesar y abrazar ese proceso”, comentó.



Además agregó que: “Tiene que ver con sostener las cosas que me conmueven y suspenderlas en el tiempo como una herramienta casi de lucha, como una herramienta de posicionamiento de un montón de cosas. Por eso el disco también es tan variado en sus estilos, porque ha habido momentos donde estuve re con el bolero, otros momentos donde estuve con la bossa nova, otros momentos donde estuve con la balada, entonces no solo es una carta de presentación, sino que recorre muchos estilos y muchas formas”, cerró.

Como leudan las cosas

“Suspensión” podría ser la banda de sonido de una película de I-Sat. No solo por el recorrido de sonidos, sino de estados y de ambientes. Es que al ser un disco que se toma su tiempo hace de la lentitud parte de su identidad.

Pero así como el canal se extinguió porque la coyuntura consume u demanda otras cosas. En un momento de lo que lo deficitario es argumento para eliminar algo. Donde las cosas si no se hacen para el mercado, no sirven para nada, “Suspensión” también sirve como una declaración de principios. Es alguien que hace algo porque le gusta y lo hace además con personas que quiere.

Canciones con alma

En menos de media hora Krywo despliega un abanico de talento como letrista y músico. De este apartado el Rito (en conjunto a la Sociedad del Boleto) y Vení (junto a Solo Juan) son dos canciones que sintetizan el alma de este álbum.

En ambas las voces confluyen y se acompañan, ambas tienen sonidos luminosos en ambientes que parecen oscuros y ambas se toman el tiempo, respiran dentro de la canción, hay pausas porque dejan leudando algo que tiene que ver con la comunión de los artistas en una canción.