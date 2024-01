Este viernes a la tarde, el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por funcionarios de la provincia, puso en funciones al nuevo subjefe de la Policía de San Juan, Diego Mauricio Morales. El acto tuvo lugar en la Escuela de Policías y con la presencia de todas las fuerzas de seguridad, le dieron la bienvenida al subjefe. El gobernador expresó sus palabras ante los efectivos policiales y familias presentes, como así también en rueda de prensa, donde se habló sobre el techo de cristal en las fuerzas de seguridad.

El gobernador habló sobre varios temas en rueda de prensa, entre ellos, sobre el techo de cristal de las fuerzas de seguridad. “Comparto con lo que el jefe y ministro sobre la participación femenina. La plana mayor cuenta con cuatro mujeres, contamos con comisarias mujeres que además desempeñan una gran labor”, comentó.

“Estoy muy feliz porque me parece que como todo en la vida, la mujer debe ocupar ese lugar importante. No solo por el simple hecho de ser mujer, sino porque se lo merecen, porque trabajan para eso. Son luchadoras y me pone muy feliz hoy ver que pueden estar cumpliendo un sueño”, destacó.