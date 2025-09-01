Han pasado seis años desde que Naomi Osaka y Coco Gauff se cruzaron por primera vez en el Abierto de Estados Unidos, un encuentro que marcó un antes y un después en sus vidas y carreras. Desde aquel momento, ambas tenistas vivieron transformaciones profundas tanto dentro como fuera de las canchas.

Osaka, que hoy tiene 27 años, acumuló cuatro títulos de Grand Slam, incluyendo dos victorias en el US Open, y se convirtió en una voz clave en la conversación global sobre salud mental al revelar que lucha con ansiedad y depresión. Además, se tomó varios descansos del circuito y recientemente se convirtió en madre, atravesando un proceso de reinserción al tenis que describió como un "viaje para volver aquí".

Publicidad

Por su parte, Coco Gauff, ahora con 21 años, ha escalado posiciones hasta convertirse en la número tres del mundo y recientemente ganó el Abierto de Estados Unidos 2023 y el Abierto de Francia en junio. Trabaja con un experto en biomecánica para perfeccionar su servicio y se ha consolidado como una figura destacada en el tenis femenino.

El reencuentro entre ambas ocurrió en la cuarta ronda del US Open 2025, en el estadio Arthur Ashe de Flushing Meadows, escenario también del histórico partido de 2019. Osaka expresó que “estar en este punto de mi vida y jugar contra ella de nuevo es, honestamente, para mí... algo especial”.

Publicidad

En aquel primer enfrentamiento, Osaka tenía 21 años y era la campeona vigente de los torneos más importantes, mientras que Gauff, con apenas 15, disputaba su segundo Grand Slam y su primero en Nueva York. Osaka ganó en sets seguidos, pero lo que quedó grabado fue la imagen de Osaka consolando a Gauff, que lloraba tras la derrota, y animándola a dirigirse al público, un gesto poco común para la jugadora que pierde.

“Recuerdo que fue un momento difícil para mí, porque era un partido muy esperado. Recuerdo haber pensado en retrospectiva y supongo que me puse demasiada presión pensando que tal vez tenía una oportunidad en ese momento de realmente hacer algo, lo cual definitivamente hice,” recordó Gauff recientemente, “pero creo que simplemente sentí más expectativa de la que debería, que tal vez creencia.”

Publicidad

Osaka, por su parte, valoró el talento y la madurez que Gauff mostró ese día. “Pensé que se manejó muy bien y sabía que iba a volver allí”, comentó, destacando que para este US Open está trabajando con el exentrenador de Iga Swiatek, Tomasz Wiktorowski.

El duelo en 2025 no solo representa un partido de tenis, sino también un símbolo de superación y evolución personal y profesional para ambas deportistas. Gauff destacó la relación cordial que mantienen: “Naomi y yo no somos súper cercanas ni nada, pero definitivamente somos amigables entre nosotras. La apoyo desde lejos en todas las cosas que ha hecho dentro y fuera de la cancha.”

“Sería una especie de situación de déjà vu genial,” afirmó Gauff sobre el posible resultado del partido en el estadio Arthur Ashe, “pero con suerte será un resultado diferente.”