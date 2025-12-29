Un nuevo escándalo vinculado a la fiesta de egresados sacude a la provincia de Chubut. En la ciudad de Esquel, una madre fue denunciada por presuntamente quedarse con el dinero recaudado durante meses para el evento de fin de curso de los alumnos de la Escuela N°735. La denuncia fue presentada por varias familias, a pocos días de la fecha prevista para la celebración.

Fabiana, mamá de uno de los estudiantes de la promoción, relató que la mujer se había ofrecido voluntariamente para administrar los fondos, que provenían de peñas, matebingos y otras actividades organizadas por los chicos y sus familias. Según precisó, el monto total alcanzaba aproximadamente los 15 millones de pesos. “Fue terrible. Algunos papás nos enteramos tres días antes de la fiesta”, explicó en diálogo con FM del Lago Ok.

Publicidad

El problema salió a la luz cuando comenzaron a surgir dudas sobre los pagos. Aunque se creía que todos los servicios estaban abonados desde julio, descubrieron que no se había pagado ni al DJ ni a la decoradora. “Lo único que estaba pagado era el local”, detalló Fabiana, quien remarcó la angustia y la desesperación que generó la situación entre las familias.

De acuerdo con su testimonio, la mujer denunciada nunca presentó comprobantes ni realizó rendiciones formales del dinero. “No entregaba ningún recibo cada vez que recibía el dinero; nada, porque era una confianza en esa mamá”, señaló. Incluso, cuando otra persona se ofreció para encargarse de la contabilidad, la respuesta fue negativa: “No, lo manejo yo”.

Publicidad

La gravedad del caso aumentó al conocerse que el monto recaudado superaba ampliamente el costo del evento. Según las cuentas realizadas por los padres, luego de la fiesta cada alumno debía recibir alrededor de 400.000 pesos como sobrante. Sin embargo, ese dinero nunca apareció.

Frente a los reclamos, la mujer argumentó que no sabía qué había ocurrido con la plata y negó habérsela gastado. “Dice que está colapsada porque tiene a su papá enfermo. Nos pidió disculpas, pero su único argumento es que no sabe qué pasó con el dinero”, sostuvo Fabiana. Pese a haber bloqueado a los padres, la mujer continuó en el grupo de WhatsApp del curso.

Publicidad

La denuncia ya fue presentada ante la Justicia y, según confirmaron, se sumaron más padres. Tras la intervención judicial y la presión de las familias, la mujer comenzó a entregar dinero de manera parcial: primero dos millones de pesos y luego un millón más.

A pesar del conflicto y la incertidumbre, la fiesta de egresados finalmente pudo realizarse. Los gastos restantes se cubrieron con la venta de entradas y lo recaudado en la cantina durante el evento, aunque la investigación judicial continúa para determinar el destino del dinero faltante.