La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que el Ejecutivo de San Juan analiza una posible actualización en el boleto de colectivo ante el incremento de los costos operativos. El aumento del dólar y del precio de la nafta habrían generado un desfasaje en la estructura tarifaria que hoy está bajo revisión técnica.

“Con el secretario de Tránsito y Transporte mantenemos un contacto permanente, revisando siempre las estructuras de costos y el servicio”, explicó la funcionaria a DIARIO HUARPE. En ese sentido, destacó que en esta época del año se realiza un balance general del sistema, especialmente desde la implementación del boleto gratuito. “Hemos tenido 2,6 millones de transacciones el último mes, cuando el promedio anterior rondaba entre 1,8 y 2 millones. Es un número alto, lo que implica un esfuerzo importante para sostener el servicio”, señaló.

La ministra admitió que el incremento del combustible es un factor clave en el análisis actual. “Desde el último aumento del boleto, la nafta subió y también aumentó el dólar. Esto incide directamente en los costos, porque los colectivos y las carrocerías se compran a precio dólar”, sostuvo. Aclaró además que “se está revisando la estructura de costos y después se evaluará si corresponde o no aplicar un nuevo ajuste”.

Consultada sobre si el aumento podría concretarse antes de fin de año, fue cautelosa. “Todavía no hay una definición. Los aumentos ya existen en distintos rubros, pero debemos evaluar quién asume ese impacto y cómo evitar que recaiga directamente sobre el usuario”, manifestó.

En relación al control del boleto gratuito, Palma explicó que “las empresas y los choferes son el primer contacto con el pasajero y deben verificar que el beneficio se utilice correctamente”. Agregó que el Gobierno también realiza controles, aunque “no siempre es posible estar en todas las unidades debido a la cantidad de viajes diarios”.

Finalmente, pidió responsabilidad a la población para evitar abusos en el sistema. “Nos han llegado casos de chicos que validan el pasaje y se bajan para volver a subirse a otro colectivo. El hecho de que sea gratuito no significa que deba hacerse un mal uso. Es un servicio muy valioso y hay que cuidarlo”, concluyó.