La banda sanjuanina CatFonk presentó un nuevo single. El tema se llama “4 Queens” y se encuentra disponible en plataformas digitales. Este sencillo se enmarca en las cuatro décadas que cumplió el año pasado su cantante, Sebastián “Cat” Herrera, y contó con la colaboración de Kani y Jazmín Carrizo.

El músico indicó que “4 Queens” no solamente es una canción, sino que es un proyecto integrado por cuatro composiciones. Cada una de ellas representa una década vivida por el artista. Seba explicó que el proceso de producción arrancó en mayo del año pasado cuando se le ocurrió hacer un tema con Kani, un productor que conoce desde pequeño. “Le dije que me quería adaptar a la estructura que maneja. No quería hacerlo con músicos reales, sino con sámpler como trabajan ellos allá”, expresó el cantautor.

De esta manera, contactaron a un beatmaker, quien se encargó de hacer la maqueta de la canción. Mientras grababa las voces conoció a Jazmín Carrizo, quien también participa en el sencillo y le da el toque femenino. “Grabó un cover con un piano y automáticamente quedé impresionado con la voz de Jazmín y en un par de días la contacté”, comentó.

La tapa de la canción muestra una carta de póker con una calavera impresa en su interior similar a la muerte. Sobre esto comentó: “La calavera me acompaña en mi laburo de radiólogo. Es la parte visual que representa mi vida como profesional”.

"4 Queens" habla de cómo una persona se siente cuando se vincula con otras personas y qué versión aprecia cuando concluye una relación. En conclusión, se puede decir que este tema con rasgos del funk y el rap está cimentado en los pilares del amor.

Sobre las tópicos que le gusta abordar o lo inspiran a la hora de crear, Seba señaló que “a mí me gustan mucho las historias que me cuentan de la vida, el amor, el desamor, la ruptura, entre otros. En este caso me basé mucho en el cambio generacional de décadas, qué versión de amor tengo para dar en etapa de mi vida”.

Sobre CatFonk

La banda se caracteriza por su estilo funk y electrónico con ritmos pegadizo para bailar o pasar momentos melancólicos. Posee un gran repertorio musical y también visual a la hora de montar sus shows en vivo, poniendo énfasis en la participación con su público.

Su fundador, creador y principal portavoz es Sebastián Herrera, quien cuenta con una trayectoria en la industria musical desde hace más de 10 años.

El primer disco de la banda fue lanzado en el 2019 y se llamó “Somos Galaxia”. Más adelante presentaron su segundo disco llamado "Caramelos", con el que buscaron consolidarse en la escena local.