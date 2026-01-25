Peaky Blinders: El hombre inmortal llega a cines y Netflix en marzo

La icónica saga de los gánsters de Birmingham se prepara para su desenlace cinematográfico con el estreno de "Peaky Blinders: El hombre inmortal". El filme, escrito por Steven Knight y protagonizado por Cillian Murphy, llegará a las salas de cine el próximo 6 de marzo, mientras que su desembarco en la plataforma Netflix será el 20 de marzo.

Ambientada en 1940, la trama traslada a Tommy Shelby de regreso a una Birmingham azotada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, ofreciendo un cierre que busca evocar la atmósfera de los capítulos finales de una gran novela.

Sobre este cierre, el creador Steven Knight expresó: “Espero que se sienta como el final de una novela. Son los últimos capítulos de una larga novela, donde puedes cerrarla y preparar a la gente para lo que viene después”.

Por su parte, Cillian Murphy compartió sus sensaciones sobre el rodaje de la última escena de Shelby, describiéndola como “realmente emotiva… pero, absolutamente, completamente anticlimática”. El actor sostuvo además que “el verdadero final solo se completará cuando el público vea la película”.

Aunque este filme representa el fin de la historia de Tommy Shelby, el universo de la franquicia no se detendrá. Se ha confirmado el desarrollo de una serie secuela que se situará diez años después de los eventos de la película, asegurando la continuidad del legado de los Shelby en la televisión.