Lo que comenzó como un viaje más terminó en un episodio de extrema tensión para un chofer de una aplicación de viajes que fue víctima de un violento robo en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora.

El hecho ocurrió el miércoles a las 12.17, según quedó registrado en una cámara de seguridad privada que captó toda la secuencia. En el video se observa cómo dos hombres que habían subido al vehículo como supuestos pasajeros sacaron armas de fuego y encañonaron al conductor.

“¡Tengo hijos, pana, por favor!”, se escucha decir al chofer mientras intentaba evitar que los delincuentes le dispararan. A pesar de que no se resistió, los asaltantes lo amenazaron para obligarlo a bajar del vehículo.

“Bajate porque te mato. Dale, bajate porque te mato”, le advirtieron mientras lo apuntaban con el arma. Durante algunos segundos se produjo un forcejeo, ya que la víctima intentó soltarse para escapar, pero uno de los agresores lo sujetó con fuerza.

Finalmente, el conductor descendió del auto y caminó hasta la esquina de enfrente. En ese momento, los delincuentes arrancaron el vehículo y se dieron a la fuga con el rodado y las pertenencias de la víctima.

El asalto ocurrió en la esquina de Juan Manuel de Lavardén y Baradero, a media cuadra de la Escuela Cabrini, en Villa Amelia. De acuerdo con fuentes del caso, el robo se produjo en un horario en el que circulaban vecinos, familias y estudiantes que salían del establecimiento educativo.

Tras conocerse el video, un grupo de vecinos difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por el episodio. “Esto pasó en pleno horario donde circulan chicos y familias. No podemos naturalizar estas situaciones”, señalaron, al tiempo que pidieron colaboración para identificar a los responsables.

De acuerdo con fuentes judiciales, la víctima no realizó la denuncia ni hubo un llamado al 911 que alertara a la Policía Bonaerense sobre el hecho. Sin embargo, tras la viralización de las imágenes, la Fiscalía General de Lomas de Zamora inició una investigación de oficio para identificar tanto al conductor como a los delincuentes que participaron del robo.