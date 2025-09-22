Policiales > En Villa Paula
Pelea salvaje: se balearon, acuchillaron y uno fue operado de urgencia
POR REDACCIÓN
Durante la madrugada del domingo, se registró una violenta gresca en el interior de Villa Paula que culminó con dos personas heridas: una por arma blanca y otra por un disparo. A pesar de la seriedad del incidente, ninguno de los protagonistas quiso radicar una denuncia ante las autoridades policiales y judiciales.
Los sujetos se enfrentaron por razones que hasta el momento son desconocidas. Aparentemente, uno de ellos, identificado como I.J.G., de 19 años, inició la agresión disparándole al otro en la altura del pie.
Ante este ataque, el herido, identificado como M.B.G., tomó represalias. El sujeto baleado en la extremidad le asestó varias apuñaladas a I.J.G. a la altura de la espalda.
Fuentes del caso informaron que M.B.G., el herido en la pierna y el que respondió con las puñaladas, debió ser ingresado en el Hospital Rawson. Este protagonista tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Lo último que se sabe es que se encuentra fuera de peligro, pero, tras salir de la cirugía, no quiso radicar la denuncia.
