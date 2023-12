Los primeros días del gobierno del presidente de la Nación, Javier Milei, se cierran con el anuncio de más de 20 medidas de ajuste que, en principio, perjudicarían a la clase media y sectores de menores ingresos económicos. José Peluc, diputado nacional por San Juan de La Libertad Avanza, pasó por el Café de la Política Expréss y manifestó que “todos los ajustes fueron anunciados y pronosticados en campaña”.

Con respecto a las medidas que perjudican a los sectores con ingresos medios y bajos, Peluc planteó que serán ocho meses duros, pero que la casta también pagará. “Se vienen medidas para la casta también”, dijo.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Fue una semana larga de encuentros con funcionarios nacionales, ¿cómo le fue?

-Fueron muchos días de encuentros de bloques y ministros, con parte del gabinete del presidente Javier Milei, hablando mucho de la situación que se viene. La verdad que nada de lo que está pasando no se dijo en campaña. Todo fue anunciado, pronosticado, todo fue dicho en campaña. Pasa que los argentinos no estamos acostumbrados a que lo que se diga se cumpla desde el primer día. Se vienen meses difíciles, lo vengo diciendo desde siempre. Venimos a pasar ocho meses muy duros hasta lograr bajar la inflación a cero. El objetivo es bajar el déficit fiscal y lograr que la inflación sea mucho más baja de lo que tenemos. Tenemos que lograr que el riesgo país baje y que los inversores comiencen a tener confianza en la Argentina, así como también aumentar la confianza en los bancos, para que comiencen a dar los créditos necesarios. A partir de ahí, empieza a crecer la economía desde lo privado y no de lo público.

¿Hay que empezar a hacer girar la rueda?

-Sí, pero girar la rueda desde lo privado, no de lo público. Desde lo público no hay plata. Es mucho lo que se debe, es inmanejable. Se ha estudiado de mil maneras y el shock era la única.

¿Por qué el gradualismo no? ¿Nos iba a llevar a una hiperinflación?

Publicidad

-Era una híper multiplicada por cinco. Es la cuenta que sacaba Milei, con el 40% de pobres, íbamos a ser todos indigentes. No podíamos llegar a esa situación. El resto de las medidas es ayudar a la clase que más le cuesta sin intermediarios.

¿Cuáles son los intermediarios?

-Los intermediarios son los punteros, los que administran, los que les dan las cosas, los que extorsionan. Así no se llega a ningún lado.

¿Cuál va a ser el trabajo del Anses entonces? ¿Van a revisar todas las ayudas sociales?

-Va a ser como fue en la pandemia el IFE. La gente hizo el trámite, la plata le llegó, no tuvo intermediarios. Lo que tenemos que lograr es cortar esos intermediarios que le fomentan en sus pensamientos que su trabajo es cortar la calle y molestar a otro. Muchas veces esa gente necesita un poco más porque los intermediarios les quitan una parte de lo que reciben. A lo mejor si les das todo, les salvas el mes.

El problema es que la mayoría de las medidas trastocan a la clase media y no a la casta. Es casi imperceptible lo que va a aportar la casta…

-Se vienen leyes que apuntan a la casta. Si bien liberamos el precio del dólar oficial, esto es una ayuda para la producción, pero también se le ha aumentado un porcentaje de la retención. Van de las manos las medidas para ir recaudando lo que necesita el país, llegar al déficit cero, aumentar la confianza y empezar a solucionar los problemas de fondo a la Argentina. Es cierto que las primeras medidas perjudican a la clase media, pero todo llega y también se vienen medidas para la casta.

¿Cuáles van a ser esas medidas?

-Son muy duras, reducción de salarios, basta de privilegios. Son un montón de gastos que se terminan, más allá de los que se han anunciado.

¿Qué privilegios se quitarían?

-Se va a quitar desde el café hasta el avión. Esto significa que no hay plata. Esos ágapes para recibir a los funcionarios se acabaron. Me tocó recibir a representantes de China y los recibí con agua. Ni ellos ni nosotros nos sorprendimos. No tenemos por qué mostrarles a los otros algo que no somos.

Con respecto a los subsidios de los transportes, no quedó en claro qué va a suceder con el subsidio en San Juan…

-La idea es equiparar lo que se le da de subsidio en transporte al AMBA con las provincias. Todo esto, hasta lograr no subsidiar nada. Para no subsidiar nada tenemos que cortar el impuesto. Cuando cortas el impuesto no le hace falta subsidiar. Tenemos que dejar a las empresas que sean independientes. El problema es que administramos fondos del pueblo, no podemos gastar en lo que a nosotros nos parezca sin preguntarle a la gente.

¿No se está cumpliendo la campaña del miedo?

-¿La campaña del miedo? No. Nosotros no dijimos que íbamos a estar bien. Nosotros decíamos que era una campaña del miedo porque íbamos a tener ocho meses durísimos y, a partir de ahí, todo se iba a ir solucionando. Una vez que se baje el déficit, que baje el riesgo país, que los inversores empiecen a creer en el país, tenés otra Argentina. Mover la rueda desde lo público es fácil cuando hay plata. Hasta el momento, el mercado reaccionó bien a las medidas.

¿Has hablado de minería con funcionarios de Nación?

-Hemos charlado y mucho. Hemos hablado hasta con los representantes de China de la inversión minera en San Juan. Se nota que San Juan va a tener inversiones mineras. Hoy por hoy la provincia no es un oasis, pero no tiene grandes problemas económicos. En virtud de lo que dijo el exgobernador, no tenés grandes problemas. Salvo que no sea real, San Juan, pese a no estar en el boom de la minería, se viene una gran inversión. Esa inversión requiere mano de obra, servicios, tercerizados, vamos a estar mejor.

Tema obra pública. Quedaron muchas cosas sin saber después de los anuncios. ¿Se sabe cuál obra pública se va a financiar y cuál no?

-Hay cero peso para la obra pública nueva. La que se empezó se tiene que terminar, no la podemos dejar sin terminar. Tengo entendido que en San Juan estamos bien, porque hay mucho financiamiento del BID, por ejemplo. Si hay algún compromiso que tenga Nación para cumplir con la provincia, lo vamos a cumplir. Pero para obras nuevas, no.

¿Cuáles van a ser los indicadores que nos digan que ya salimos de este túnel en el que estaríamos metidos?

-La inflación y el riesgo país. Ese es el mejor indicador que podemos medir. La inflación que nos ha marcado el Indec es vieja. La de diciembre va a ser un poco dura, porque la liberación de precios que ha habido va a impactar en eso, pero también tenemos que aprender que la liberación de precios hace a la competencia. Tenemos que aprender a comprar donde nos cobren lo que nos tengan que cobrar, caminemos dos cuadras más y busquemos precios. La gente tiene el poder del voto, y también tiene el poder del precio. Cuando hay libre comercio, es oferta y demanda.

¿Cuál va a ser tu rol en Diputados?

-La parte más técnica, de la economía, va a tomarla el senador Bruno Olivera en el Senado. Yo pedí estar en otras comisiones, como la de Minería.