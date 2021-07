Peñarol apunta sus cañones contra un entonado Bolivar

El Club Sportivo Peñarol de Chimbas apunta sus cañones contra Ciudad de Bolívar que viene de golear por 4 a 0 a Desamparados de local. Los dirigido por Salvador Mónaco quieren recuperarse de la derrota, también por goleada, ante Olimpo de Bahía Blanca. La cita deportiva por la fecha 14 del Federal A será este domingo a las 15.30 en el estadio Ramón Pablo Rojas, con arbitraje de Sergio Testa de Bahía Blanca.

El Bohemio volverá a ser local en su cancha de calle Tucumán tras jugar en el estadio San Juan del Bicentenario algunos partidos. Hubo polémica y enojo de los hinchas porque no se jugaba en el Rojas. En una entrevista post derrota con el programa Vértice Deportivo, emitido por Canal 8, Mónaco aclaró que no dependía de él jugar en un estadio u otro y reveló que le daba lo mismo donde se hacía de anfitrión dando a entender que no influía en el juego del equipo.

FEDERAL A | ⚽ Fecha 14 | Zona A

⚽ Peñarol 🆚 Ciudad de Bolívar

📆 Domingo 25/7 🕒 15:00 hs.

🏟 Estadio Ramón Pablo Rojas

🗣 Sergio Testa (Bahía Blanca)#VamosPeñarol 🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/PNpz538Jtr — Club Sportivo Peñarol - San Juan (@OficialCSP_SJ) July 21, 2021

Peñarol sigue con las bajas de algunos jugadores, que se recuperan del coronavirus. La buena noticia es que el entrenador podrá contar con aquellos que no estuvieron presentes ante Olimpo por otros motivos: lesiones o acumulación de amarillas, por ejemplo.

Dadas las cosas y los últimos entrenamientos de los chimberos, el Bohemio saldría a la cancha con Pave, Argumoza, Bellone, Gil, González, De Souza, Acosta, Illanes, Chiquichano, Da Silva o Garcia y Espejo.

Ciudad de Bolívar ya está en tierras sanjuaninas para enfrentar a Peñarol. No se conoce la formación, pero teniendo en cuenta la abultada victoria de local ante Desamparados, podría repetir a los mismos once de aquel partido: Biscardi, Álvarez, Vitale, Piarrou, Benítez, Quiroga, Campo, Izaguirre, Troncoso, Ramírez y Fernández.

#FederalA⚽️



Nos Fuimos 🚌!! Impecablemente vestido por @JomaArgentina , el plantel partió desde el club rumbo a San Juan para afrontar el partido ante @OficialCSP_SJ por la 14ta fecha.#VamosCele💙 pic.twitter.com/UrVRQ1pi1S — ClubCdeBolivar Ofic. (@ClubCdBolivarOF) July 23, 2021

Peñarol necesita una victoria para meterse de nuevo en la zona de clasificación a la siguiente fase de cara al ascenso. Se encuentra en el puesto 10 de la Zona 1 (Sur) con 16 puntos a dos posiciones de Ferro de General Pico, el último de la tabla de arriba, que tiene 17 puntos. Bolívar, su rival, está más abajo en la zona, en el puesto 12 con 15 puntos. Lo que significa que necesita aún más el triunfo, aunque a diferencia con el conjunto chimbero, viene entonado por su última victoria.

El Bohemio de los últimos cinco partidos que disputó, ganó dos, empató dos y perdió uno: la última derrota ante el Aurinegro fue por 3 a 0. ¿Podrá Peñarol recuperarse de esta goleada y encaminarse de nuevo en el torneo de ascenso?