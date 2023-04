El domingo, en San Luis, Peñarol volvió a caer (1-0 contra Juventud Unida) y sigue sumergido en el fondo de la tabla de posiciones de la zona 2 del Torneo Federal A. Certamen en el que todavía no gana, con cinco partidos jugados y con su entrenador Cristian Bove cada vez más cuestionado. Sin embargo, el ex arquero no renunciará al cargo y ya programó la semana de trabajo.

Peñarol atraviesa una crisis institucional y futbolística, con la dirigencia divida entre el presidente por una lado y la comisión directiva por otra. Mientras que en cuanto al juego acumula tres derrotas y dos empates, con tres goles a favor y seis en contra.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Los números marcan la realidad y mientras la comisión directiva –que no quiere a Bove como DT-se reunió para tratar de ponerle un fin a la continuidad del técnico, del otro lado el presidente Oscar Cuevas sigue bancando a Bove, ya que él fue quien lo puso en el cargo.

Con ese aval es el propio Cristian Bove quien tiene asumido que no renunciará pese a estar Peñarol en zona de descenso y todavía sin un triunfo que lo eleve para poder despegar. Y es por ello que este lunes el plantel hizo gimnasio y ya diagramó, junto a sus asistentes, el resto de la semana para entrenar todos los días en el club y el jueves realizar la práctica de fútbol.

La cabeza para el DT está puesta en el próximo rival, San Martín de Mendoza de local, más que en dar un paso al costo. Tiene la confianza y palabra del presidente bohemio y pese a que el equipo perdió contra Ferro, Argentino y el domingo contra Juventud Unida e igualó de local con Estudiantes de San Luis y Ciudad Bolívar, el técnico por ahora sigue firme en el cargo con el sostén del presidente.